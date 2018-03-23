23.03.2018, 13:18
10 апреля в МГК состоится концерт абонемента "Эдуард Грач представляет…"
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 10 апреля в Малом зале консерватории состоится концерт абонемента «Эдуард Грач представляет…». Легендарный педагог, профессор Московской консерватории, народный артист СССР в этом сезоне сделал выбор среди своих воспитанников разных лет, предоставив им право сыграть сольный концерт в альма-матер.
МАЛЫЙ ЗАЛ
10 апреля, вторник, 19.00
Абонемент №20
«ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)
В программе:
Бетховен, Элгар, Сильвестров
Сонаты для скрипки и фортепиано
Никита Борисоглебский входит в топ молодых исполнителей XXI века. Его игру отличает высочайшее профессиональное мастерство, тонкое ощущение стиля и тяготение к философским акцентам в интерпретации. Строгость подхода компенсируется искренностью и увлечённостью высказывания.
Дуэт выпускников Московской консерватории, лауреатов международных конкурсов Никиты Борисоглебского и Георгия Чаидзе сложился в 2016 году. Музыканты играют музыку разных эпох — от Шуберта до Стравинского.
В новой программе, идея которой — диалог эпох, — сонаты Бетховена, Элгара и нашего современника, украинского композитора Валентина Сильвестрова.
МАЛЫЙ ЗАЛ
10 апреля, вторник, 19.00
Абонемент №20
«ЭДУАРД ГРАЧ ПРЕДСТАВЛЯЕТ…»
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Георгий ЧАИДЗЕ (фортепиано)
В программе:
Бетховен, Элгар, Сильвестров
Сонаты для скрипки и фортепиано
Никита Борисоглебский входит в топ молодых исполнителей XXI века. Его игру отличает высочайшее профессиональное мастерство, тонкое ощущение стиля и тяготение к философским акцентам в интерпретации. Строгость подхода компенсируется искренностью и увлечённостью высказывания.
Дуэт выпускников Московской консерватории, лауреатов международных конкурсов Никиты Борисоглебского и Георгия Чаидзе сложился в 2016 году. Музыканты играют музыку разных эпох — от Шуберта до Стравинского.
В новой программе, идея которой — диалог эпох, — сонаты Бетховена, Элгара и нашего современника, украинского композитора Валентина Сильвестрова.
Источник: МГК им. Чайковского