ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Герберт Уэллс, Мэри Стюарт, Беатрис Поттер, Джеймс Хедли Чейз — их романы читают и перечитывают, а созданные ими персонажи известны на весь мир. Теперь сюжетные повороты и любимых героев можно увидеть в кино. Некоторые произведения уже имеют киноверсии, что-то снято впервые. Рассказываем о самых ожидаемых экранизациях марта.



"Погружение", Дж. М. Ледгард

Дж. М. Ледгард — военный и политический обозреватель. Авторитетные американские издания признали его "Погружение" лучшей книгой 2013 года. Рассказывает роман вот о сотруднике британской разведки Джеймсе Море в плену у боевиков, чья возлюбленная в это время готовится к погружению на океанское дно в батискафе. Героев объединяют любовь и воспоминания.

Фильм уже идёт в кинотеатрах. "Погружение" снял Вим Вендерс. Он работал над такими лентами, как "Париж, Техас", "Небо над Берлином", "Когда наступит конец света", "Так далеко, так близко!" и "Алая буква" по роману Натаниэля Готорна.

"Маленькая метла", Мэри Стюарт

Девочка Мэри приезжает на каникулы к бабушке в загородный дом. Поиграть не с кем, и ей быстро становится скучно. Но однажды чёрный кот, которого она повстречала на прогулке в лесу, отводит её в волшебную школу. Автор книги — известная английская писательница Мэри Стюарт, которая прославилась после выхода трилогии о волшебнике Мерлине.

Анимационную сказку "Мэри и ведьмин цветок", созданную по этой книге, показывают в кинотеатрах с 1 марта. Режиссёр — Хиромаса Ёнэбаяси, известный по аниме-фильму "Ариэтти из страны лилипутов" и оскароносной картине "Воспоминания о Марни".

"Излом времени", Мадлен Л’Энгл (другое название — "Трещина во времени")

Отец Мег Мурри, учёный, исчезает во время одного из своих научных экспериментов. Девушка хочет найти его, в этом ей помогают одноклассник и младший брат. Им предстоит восстановить равновесие во времени, побывать в параллельных вселенных и, как обычно в такого рода произведениях, спасти мир.

Сценарий к "Излому времени" написала Дженнифер Ли, которая работала над "Холодным сердцем" — самым кассовым мультфильмом в истории. В российский прокат фильм вышел 8 марта.

"Ева", Джеймс Хедли Чейз

Хедли Чейза называют мастером детективной интриги, и "Ева" это подтверждает. Главный герой — писатель, ставший известным после того, как присвоил себе чужую пьесу. Кроме того, он влюбляется в проститутку, которая может разрушить всю его жизнь. Наступает момент, когда ему становится не нужно ничего, кроме возлюбленной. Он готов пожертвовать ради девушки и богатством, и репутацией. Вот только нужно ли?

Главные роли в фильме, который выйдет 15 марта, исполнили Изабель Юппер и Гаспар Ульель, сыгравший в детективной драме Жан-Пьера Жене "Долгая помолвка".

"До свидания там, наверху", Пьер Леметр

Роман "До свидания там, наверху" Пьер Леметр написал в 2014 году и получил за него Гонкуровскую премию. Художник Эдуар с изувеченным лицом и его друг Альбер чудесным образом уцелели во время Первой мировой. Но почему они завидуют погибшим друзьям? И почему пределом их мечтаний становятся новые ботинки?

Книгу экранизировал французский режиссёр Альбер Дюпонтель, а главного злодея — капитана Анри д’Олнэ-Праделя, промышляющего гробами, — сыграл комик Лоран Лафит. Фильм в прокате с 15 марта.

"Кавалеристы", Даг Стэнтон

Действие разворачивается в ноябре 2001 года, после взрыва башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Солдаты из войск особого назначения, специализация которых — партизанская война на вражеской территории, пытаются удержать мир от погружения в хаос.

Поставленный по книге фильм называется "Кавалерия" и может похвастаться звёздным составом: задействованы Крис Хемсворт, Майкл Шеннон и Майкл Пенья. Показ в кинотеатрах начался с 8 марта.

"Черновик", Сергей Лукьяненко

Фантастический роман "Черновик" Сергея Лукьяненко — о том, как молодого человека по имени Кирилл вычеркивают из жизни. О нём забывают родственники, друзья, коллеги, даже владельцем его квартиры становится другой человек. Все документы и ключи рассыпаются в прах. И когда всякая надежда потеряна, раздается звонок на мобильный.

Книга вышла в 2005 году, фильм можно посмотреть с 15 марта. У Лукьяненко уже есть примеры удачной экранизации — в 1998 году он опубликовал роман "Ночной дозор", кино по которому в 2004-м снял режиссёр Тимур Бекмамбетов. "Черновик" снял Сергей Мокрицкий ("Битва за Севастополь", "Четыре возраста любви").

"Сцена", Кристина Коменчини

Комедия "Между нами, девочками" снята по пьесе "Сцена" итальянской писательницы Кристины Коменчини. По этой пьесе поставлен и спектакль.

Лучия и Мария дружат со школы. Одна — строгая и правильная, другая — свободных нравов, яркая и легкомысленная. Однажды в жизни подруг появляется 19-летний Лука. Комедия получила специальную премию за лучшие женские роли на кинофестивале Italian Contemporary Film Festival. В России её будут показывать с 15 марта.

"Всё о кролике Питере", Беатрис Поттер

Сказку о кролике Питере написала классик детской литературы английская писательница Беатрис Поттер. Персонаж появился в 1902 году, в "Повести о Питере Кролике". Поттер сама создавала иллюстрации к своим сказкам. Главного героя она назвала в честь крольчонка, который жил у неё в детстве.

Мультфильм "Кролик Питер" выйдет 22 марта. За экранизацию взялся Уилл Глак, снявший сериал "Шоу Майкла Джея Фокса" и комедию "Отличница лёгкого поведения" с Эммой Стоун и Амандой Байнс.

"Тебя никогда здесь не было", Джонатан Эймс

Джо — герой-одиночка. У него непростая судьба, он уже ничего не боится, но все ещё готов помогать тем, кто нуждается в этом. Дочь сенатора, Нину, может спасти только он.

Фильм по роману поставил Линн Рэмси. Впервые ленту показали на Каннском кинофестивале. Хоакин Феникс, сыгравший Джо, получил награду за лучшую мужскую роль. Картина также взяла приз за лучший сценарий. Роль Нины исполнила американская актриса российского происхождения Екатерина Самсонова. В России кино начнут показывать с 22 марта.

"Первому игроку приготовиться", Эрнест Клайн

Научно-фантастический роман сценариста Эрнеста Клайна был опубликован в 2011 году. Через год он получил премии Alex Award Young Adult Library Services Association и Prometheus Award. Сюжет разворачивается в 2044-м. Мир в руинах, ресурсов не хватает. Однако интернет и онлайн-игры, в отличие от мировой экономики, можно сказать, в расцвете. Особую популярность приобрела игра ОАЗИС (онтологический антропоцентрический зрительно-иммерсивный симулятор). Её создатель оставляет уникальное завещание, а Уэйд Уоттс отправляется на охоту за богатством.

Фильм снял Стивен Спилберг, один из самых успешных американских режиссёров в истории. Работа над картиной началась в 2016 году. Изначально выпустить её планировали в декабре 2017-го, но дату пришлось перенести. В США и в России показы начнутся 29 марта.

"Человек-невидимка", Герберт Уэллс

Свой знаменитый роман Герберт Уэллс создал в 1897 году. Речь в нём идет о талантливом учёном и злом гении Гриффине, который изобрёл аппарат, делающий человека невидимым. Когда у него возникли финансовые затруднения и он больше не мог продолжать работу, то решил исчезнуть для остальных людей и начать новую жизнь.

Произведение уже неоднократно экранизировали — например, в 1984 году это сделал Александр Захаров. Правда, ему пришлось немного изменить сюжет. Главную роль сыграл Андрей Харитонов. В 2018-м в невидимку перевоплотился Джонни Депп. Фильм выйдет в прокат 30 марта.