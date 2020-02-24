На третьей встрече будет представлено творчество композиторов школы Санкт-Петербурга разных поколений. В первом отделении выступления прозвучат сочинения выдающихся мастеров Бориса Тищенко и Сергея Слонимского, а также Леонида Десятникова, лауреата государственной премии.Вступительное слово предоставят Кристине Бибиковой. Исполнять сочинения будут выпускники и студенты Санкт-Петербургской консерватории.