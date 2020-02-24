ИА «Ореанда-Новости». 11 марта в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в 19:00 состоится вечер "Союз композиторов Санкт-Петербурга". 

На третьей встрече будет представлено творчество композиторов школы Санкт-Петербурга разных поколений. В первом отделении выступления прозвучат сочинения выдающихся мастеров Бориса Тищенко и Сергея Слонимского, а также Леонида Десятникова, лауреата государственной премии. Во втором отделении концерта будут представлены опусы студентов Консерватории для голоса, кларнета, флейты, маримбы, скрипки и фортепиано. 

Вступительное слово предоставят Кристине Бибиковой. Исполнять сочинения будут выпускники и студенты Санкт-Петербургской консерватории.