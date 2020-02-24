24.02.2020, 15:27
11 марта в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова пройдёт встреча "Союз композиторов Санкт-Петербурга"
ИА «Ореанда-Новости». 11 марта в Санкт-Петербургской консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в 19:00 состоится вечер "Союз композиторов Санкт-Петербурга".
На третьей встрече будет представлено творчество композиторов школы Санкт-Петербурга разных поколений. В первом отделении выступления прозвучат сочинения выдающихся мастеров Бориса Тищенко и Сергея Слонимского, а также Леонида Десятникова, лауреата государственной премии. Во втором отделении концерта будут представлены опусы студентов Консерватории для голоса, кларнета, флейты, маримбы, скрипки и фортепиано.
Вступительное слово предоставят Кристине Бибиковой. Исполнять сочинения будут выпускники и студенты Санкт-Петербургской консерватории.
На третьей встрече будет представлено творчество композиторов школы Санкт-Петербурга разных поколений. В первом отделении выступления прозвучат сочинения выдающихся мастеров Бориса Тищенко и Сергея Слонимского, а также Леонида Десятникова, лауреата государственной премии. Во втором отделении концерта будут представлены опусы студентов Консерватории для голоса, кларнета, флейты, маримбы, скрипки и фортепиано.
Вступительное слово предоставят Кристине Бибиковой. Исполнять сочинения будут выпускники и студенты Санкт-Петербургской консерватории.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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