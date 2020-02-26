26.02.2020, 06:42
12 марта состоится фортепианный класс-концерт - совместный проект Steinway Piano Gallery и Санкт-Петербургской консерватории
ИА «Ореанда-Новости». Фортепианный класс-концерт STEINWAY PIANO GALLERY ST. PETERSBURG состоится в зале здания, расположенного в городе Санкт-Петербурге по адресу: улица Восстания дом 42 а, литера А.
Профессор Татьяна Загоровская, заслуженная артистка России, продолжает проект Stein Piano Gallery и Санкт-Петербургской консерватории. Программа концерта, по традиции, завершится выступлениями студентов её класса.
Профессор Татьяна Загоровская, заслуженная артистка России, продолжает проект Stein Piano Gallery и Санкт-Петербургской консерватории. Программа концерта, по традиции, завершится выступлениями студентов её класса.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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