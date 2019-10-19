ИА «Ореанда-Новости» 12 ноября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится очередной концерт известнейшего коллектива «Московское трио».

«Московское трио» является старейшим камерным ансамблем России, он был создан в 1968 году в классе камерного ансамбля профессора Т. А. Гайдамович Московской консерватории. В теперешнем составе – Александр Бондурянский (фортепиано), Владимир Иванов (скрипка), Михаил Уткин (виолончель) – коллектив выступает начиная с 1976 года.

На этот раз музыканты исполнят трио № 3 соль минор и пьесы-фантазии Роберта Шумана и трио № 2 до минор Феликса Мендельсона.