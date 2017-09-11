12 сентября в МГК им. Чайковского состоится юбилейный концерт пианистки Екатерины Державиной
11.09.2017, 17:22
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 сентября в Рахманиновском зале Московской консерватории Екатерина Державина отметит свой юбилей. "Моя идея юбилейного концерта была в том, – рассказала пианистка, – чтобы не играть просто сольную программу, а пригласить участвовать бывших выпускников разных лет, замечательных музыкантов, с которыми меня связывают давние творческие и человечески тёплые отношения. Это пианисты Алексей Володин и Юрий Мартынов, скрипач Никита Борисоглебский, певица Яна Иванилова. И поиграть как самой, так и с ними в ансамбле".
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
12 сентября, вторник, 19.00
Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
Юбилейный концерт
В концерте принимают участие –
Алексей ВОЛОДИН (фортепиано)
Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано)
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
В программе:
Гайдн, Моцарт, Шуберт, Брамс, Метнер, Рахманинов, Мийо
"…Что же касается пианисток, то в Москве, например, есть одна совершенно феноменальная – Катя Державина. Что такое для меня "гениально"? Когда я не отдаю себе отчёта, почему это захватывает, отключает от реального мира. Что для меня и составляет суть развлечения, или, если угодно, наркотика", – так отозвался о Екатерине Державиной известный пианист Борис Березовский в своём интервью.
Екатерина Державина – востребованная столичная пианистка, бренд, в основе которого – современность и новизна подхода, интеллектуализм и высококлассное мастерство. "С техникой никаких проблем, – пишет зарубежная пресса, – полная чёткость линий и планов, мощь массы аккордов, насыщенная звучность вопреки несовершенному инструменту, короче – настоящая фортепианная музыка. И ни одной фальшивой ноты! На этой прочной основе зиждется сосредоточенность, музыкальность, экспрессия и чувство исполнительского мастерства, которые никогда не теряются. Присутствие музыканта ощущается в высшей степени в любую секунду: в прозрачном Гайдне, в Берге, чьей бесконечной трёхстраничной репризе она придает лёгкость, в произведениях Скрябина, доведённых ею почти до совершенства".
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
12 сентября, вторник, 19.00
Екатерина ДЕРЖАВИНА (фортепиано)
Юбилейный концерт
В концерте принимают участие –
Алексей ВОЛОДИН (фортепиано)
Юрий МАРТЫНОВ (фортепиано)
Никита БОРИСОГЛЕБСКИЙ (скрипка)
Яна ИВАНИЛОВА (сопрано)
В программе:
Гайдн, Моцарт, Шуберт, Брамс, Метнер, Рахманинов, Мийо
"…Что же касается пианисток, то в Москве, например, есть одна совершенно феноменальная – Катя Державина. Что такое для меня "гениально"? Когда я не отдаю себе отчёта, почему это захватывает, отключает от реального мира. Что для меня и составляет суть развлечения, или, если угодно, наркотика", – так отозвался о Екатерине Державиной известный пианист Борис Березовский в своём интервью.
Екатерина Державина – востребованная столичная пианистка, бренд, в основе которого – современность и новизна подхода, интеллектуализм и высококлассное мастерство. "С техникой никаких проблем, – пишет зарубежная пресса, – полная чёткость линий и планов, мощь массы аккордов, насыщенная звучность вопреки несовершенному инструменту, короче – настоящая фортепианная музыка. И ни одной фальшивой ноты! На этой прочной основе зиждется сосредоточенность, музыкальность, экспрессия и чувство исполнительского мастерства, которые никогда не теряются. Присутствие музыканта ощущается в высшей степени в любую секунду: в прозрачном Гайдне, в Берге, чьей бесконечной трёхстраничной репризе она придает лёгкость, в произведениях Скрябина, доведённых ею почти до совершенства".
Источник: МГК им. Чайковского