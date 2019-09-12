ИА «Ореанда-Новости» 13 сентября в 17 часов в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится открытие выставочного зала, который будет расположен в нижнем фойе.

Проект дизайна интерьера под названием «Точка соприкосновения. Touchpoint» выполнен на кафедре средового дизайна Московской государственной художественно-промышленной академии имени С. Г. Строганова (МГХПА) в 2017 году.

К открытию нового выставочного пространства приурочена выставка дипломных и курсовых работ студентов МГХПА. Посетители смогут ознакомиться с работами студентов кафедр средового дизайна, художественного стекла, реставрации художественного металла, монументально-декоративной живописи, дизайн-текстиля.