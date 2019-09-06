ИА «Ореанда-Новости» 14 сентября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках IX сентябрьского музыкального фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» состоится концерт, полностью посвящённый музыке, исполняемой на арфе.

В нём примут участие студенты и аспиранты консерватории Татьяна Емельянова, Елизавета Симоненко, Нина Куприянова, Ирина Афанасьева и Луиза Минцаева. Пришедшие на концерт смогут услышать произведения Иоганна Себастьяна Баха, Михаила Глинки, Жан-Мишеля Дамаза, Клода Дебюсси, Яна Кларка, Михаила Мчеделова, Вильгельма Поссе, Жака де ля Пресля, Доменико Скарлатти.