ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Жители Подмосковья с 15 декабря смогут посетить ёлочные базары, которые откроются в преддверии Нового года, сообщил официальному порталу правительства Московской области представитель пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

"В Московской области массовый старт ёлочным базарам будет дан 15 декабря", – сказал собеседник портала.

Он также отметил, что будет создана интерактивная карта всех нестационарных торговых объектов (НТО), где будут отмечены и елочные базары.

"На базе "Яндекс.Карт" будет создана карта всех НТО, там будут в том числе и ёлочные базары", – пояснил сотрудник пресс-службы.

Первые новогодние ели и праздничная иллюминация уже появились около крупных торговых центров на территории Подмосковья.