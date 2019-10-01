С творчеством Чайковского связаны самые блестящие страницы его карьеры — он дважды становился лауреатом Международного конкурса имени Чайковского. «Вариации на тему рококо» — это «визитная карточка» Александра Рудина, который рассказывает, что ощущает здесь хореографическую основу, балетную лёгкость и пластику.В программе принимает участие Концертный симфонический оркестр Московской консерватории под управлением заслуженного артиста России Анатолия Левина: энергия и драйв молодёжного коллектива никого не оставит равнодушным, а доскональное качество исполнения сделает этот вечер незабываемым.