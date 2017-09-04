18 октября в Яани Кирик состоится первый концерт цикла "ОРГАНичный союз"
04.09.2017, 16:03
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 18 октября в концертном зале Яани Кирик состоится первый концерт цикла "ОРГАНичный союз". С программой "Единение с величием" выступит дуэт Олеся Литневски (сопрано) и Тимур Халиуллин (орган). Возможности дуэта – сопрано-орган – необычайно широки и многообразны, и программа "Единение с величием" станет прекрасным этому доказательством. Начнётся концерт традиционными органными сочинениями Баха и Генделя, продолжится хоралами Вивальди и токкатами Видора, а завершится Ave Maria Масканьи, Дюбуа и Пьяццоллы.
Олеся Литневски получила образование в магистратуре Эстонской Академии Театра и Музыки (под руководством Пилле Лилль и Хелен Лепалаан), а сейчас продолжает учёбу в Институте Современного Искусства (ИСИ) в Москве. Берёт уроки у солиста Английской Национальной Оперы и педагога Королевской Оперы Александра Науменко. Также совершенствовала вокальное мастерство на различных мастер-классах специалистов международного уровня Германии, России, Италии, Норвегии и др. Певица ведёт активную творческую деятельность, выступая в Эстонии и за рубежом в сопровождении оркестров и ансамблей, с сольными программами, принимает участие в научных конференциях. Олеся Литневски обладает большим репертуаром. куда входят произведения камерной музыки, оперные партии, старинная и современная музыка.
Выпускник Санкт-Петербургской консерватории Тимур Халиуллин в 2013 году получил звание магистра кафедры органа, клавесина и карильона на факультете искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Лауреат различных международных конкурсов, он с 2011 года является солистом Белгородской государственной филармонии (орган, карильон, клавесин). Музыкант много гастролирует, выступая с сольными программами и участвуя в многочисленных фестивалях в России и за её пределами. Тимур организовывал концерты-лекции "Вечера органной музыки" в родном Ижевске (2008, 2009) еженедельные воскресные концерты карильонной музыки на Соборной площади города Белгорода "Белгородский звон" (2013). Им были представлены концертные программы, среди которых: "Органный романтизм", "Шедевры органной музыки", "Виолончель и её джентльмены", "Орган плюс…", "Вечер органной токкаты", "Орган и музыка народов мира", "Аве Мария в зеркале столетий", "Секреты короля инструментов", "Виртуозная педаль", "Колокола и орган", "Под знаком ВАСН", "Струны души", "Итальянский концерт", "Медитации". В апреле 2015 года вместе с солистами Белгородской филармонии посетил с концертами восемь городов Урала и Сибири.
Олеся Литневски получила образование в магистратуре Эстонской Академии Театра и Музыки (под руководством Пилле Лилль и Хелен Лепалаан), а сейчас продолжает учёбу в Институте Современного Искусства (ИСИ) в Москве. Берёт уроки у солиста Английской Национальной Оперы и педагога Королевской Оперы Александра Науменко. Также совершенствовала вокальное мастерство на различных мастер-классах специалистов международного уровня Германии, России, Италии, Норвегии и др. Певица ведёт активную творческую деятельность, выступая в Эстонии и за рубежом в сопровождении оркестров и ансамблей, с сольными программами, принимает участие в научных конференциях. Олеся Литневски обладает большим репертуаром. куда входят произведения камерной музыки, оперные партии, старинная и современная музыка.
Выпускник Санкт-Петербургской консерватории Тимур Халиуллин в 2013 году получил звание магистра кафедры органа, клавесина и карильона на факультете искусств Санкт-Петербургского Государственного Университета. Лауреат различных международных конкурсов, он с 2011 года является солистом Белгородской государственной филармонии (орган, карильон, клавесин). Музыкант много гастролирует, выступая с сольными программами и участвуя в многочисленных фестивалях в России и за её пределами. Тимур организовывал концерты-лекции "Вечера органной музыки" в родном Ижевске (2008, 2009) еженедельные воскресные концерты карильонной музыки на Соборной площади города Белгорода "Белгородский звон" (2013). Им были представлены концертные программы, среди которых: "Органный романтизм", "Шедевры органной музыки", "Виолончель и её джентльмены", "Орган плюс…", "Вечер органной токкаты", "Орган и музыка народов мира", "Аве Мария в зеркале столетий", "Секреты короля инструментов", "Виртуозная педаль", "Колокола и орган", "Под знаком ВАСН", "Струны души", "Итальянский концерт", "Медитации". В апреле 2015 года вместе с солистами Белгородской филармонии посетил с концертами восемь городов Урала и Сибири.
Источник: Яани Кирик