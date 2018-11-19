2 декабря на сцене Малого зала МГК выступит блистательная органистка Людмила Голуб
ИА «Ореанда-Новости». 2 декабря на сцене Малого зала Московской консерватории выступит заслуженная артистка России, блистательная органистка Людмила Голуб. В рамках абонемента "И.С. Бах и мировая органная культура" она исполнит программу "Юные годы Иоганна Себастьяна Баха".
"Самые ранние из сочинений Баха, которые вошли в программу, - хоральные прелюдии из собрания Ноймейстера, - рассказывает Л. Голуб. - Они написаны, вероятно, в годы пребывания юного Баха в Ордруфе (1695-1700). Бах жил там у своего старшего брата, оставшись круглым сиротой в десятилетнем возрасте. Рукопись этих хоралов была обнаружена лишь в 80-е годы XX века в библиотеке Йельского университета. В 1700 году пятнадцатилетний Бах переезжает в Люнебург. В этом городе он учится в гимназии Михаэлевского монастыря и служит певчим в церковном хоре. К этому времени относят написание хоральных партит. Одна из них (партита "O Gott,du Frommer Gott") прозвучит в концерте".
По окончании гимназии, в 1703 году Бах переезжает в Арнштадт на должность органиста Новой церкви, а через три года, по приглашению "свободного имперского города" Мюльхаузена, он становится там органистом церкви Св. Власия.
В этот период Бах очень серьезно занимается органным искусством. Изучает творчество Бема, Букстехуде, современных ему итальянских и французских композиторов. Появляются на свет его замечательные ранние органные опусы: ранние прелюдии и фуги, пастораль, юношеские хоральные прелюдии, соль мажорная фантазия. Популярная ре-минорная токката и фуга тоже возникла в этот период.
Авторство некоторых ранних баховских произведений, в том числе знаменитой токкаты и фуги, в последнее годы оспаривается баховедами. Эти сочинения дошли до нас в многочисленных копиях различных переписчиков. Неизвестно, придут ли когда-нибудь ученые к единому мнению по этому вопросу. А мы тем временем будем наслаждаться этой гениальной музыкой.
МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
2 декабря, воскресенье, 19.00
Абонемент №10
«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»
«Юные годы Иоганна Себастьяна Баха»
В программе:
Бах – Прелюдия и фуга до мажор, BWV 531
– Шесть юношеских хоралов
– Фуга соль минор, BWV 578
– Фуга на тему Легренци, BWV 574
– Фантазия соль мажор, BWV 571
– Партита на тему хорала «O Gott, du frommer Gott», BWV 767
– Пастораль, BWV 590
– Токката и фуга ре минор, BWV 565
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