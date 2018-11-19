ИА «Ореанда-Новости». 2 декабря на сцене Малого зала Московской консерватории выступит заслуженная артистка России, блистательная органистка Людмила Голуб. В рамках абонемента "И.С. Бах и мировая органная культура" она исполнит программу "Юные годы Иоганна Себастьяна Баха".

"Самые ранние из сочинений Баха, которые вошли в программу, - хоральные прелюдии из собрания Ноймейстера, - рассказывает Л. Голуб. - Они написаны, вероятно, в годы пребывания юного Баха в Ордруфе (1695-1700). Бах жил там у своего старшего брата, оставшись круглым сиротой в десятилетнем возрасте. Рукопись этих хоралов была обнаружена лишь в 80-е годы XX века в библиотеке Йельского университета. В 1700 году пятнадцатилетний Бах переезжает в Люнебург. В этом городе он учится в гимназии Михаэлевского монастыря и служит певчим в церковном хоре. К этому времени относят написание хоральных партит. Одна из них (партита "O Gott,du Frommer Gott") прозвучит в концерте".

По окончании гимназии, в 1703 году Бах переезжает в Арнштадт на должность органиста Новой церкви, а через три года, по приглашению "свободного имперского города" Мюльхаузена, он становится там органистом церкви Св. Власия.

В этот период Бах очень серьезно занимается органным искусством. Изучает творчество Бема, Букстехуде, современных ему итальянских и французских композиторов. Появляются на свет его замечательные ранние органные опусы: ранние прелюдии и фуги, пастораль, юношеские хоральные прелюдии, соль мажорная фантазия. Популярная ре-минорная токката и фуга тоже возникла в этот период.

Авторство некоторых ранних баховских произведений, в том числе знаменитой токкаты и фуги, в последнее годы оспаривается баховедами. Эти сочинения дошли до нас в многочисленных копиях различных переписчиков. Неизвестно, придут ли когда-нибудь ученые к единому мнению по этому вопросу. А мы тем временем будем наслаждаться этой гениальной музыкой.





МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

2 декабря, воскресенье, 19.00

Абонемент №10

«И.С. БАХ И МИРОВАЯ ОРГАННАЯ КУЛЬТУРА»

«Юные годы Иоганна Себастьяна Баха»

В программе:

Бах – Прелюдия и фуга до мажор, BWV 531

– Шесть юношеских хоралов

– Фуга соль минор, BWV 578

– Фуга на тему Легренци, BWV 574

– Фантазия соль мажор, BWV 571

– Партита на тему хорала «O Gott, du frommer Gott», BWV 767

– Пастораль, BWV 590

– Токката и фуга ре минор, BWV 565