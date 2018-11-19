ИА «Ореанда-Новости». «Безумие Георга III» 20 ноября в 22:00 в кинотеатре «Ленинград Центра» – прямая трансляция постановки театра Nottingham Playhouse.

В 2017 году создатель культового сериала "Шерлок" актер и драматург Марк Гэтисс сыграл обрюзгшего короля-обжору Георга IV в телесериале «Табу» (Taboo, 2017). А теперь блистает на сцене в образе его свихнувшегося отца Георга III в постановке суперхита Алана Беннетта. Вся эксцентрика и гротеск британской монархии – на больших экранах проекта TheatreHD!

Информация о кинотеатре «Ленинград Центра»

В кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть самые новые голливудские премьеры с присутствием режиссеров и критиков, шедевры отечественного кинематографа, работы иностранных мэтров, самые интересные и значимые фильмы - участников крупнейших кинофестивалей последних лет.

Кинотеатр «Ленинград Центра» уникален в своём роде. Любителям качественного старого и современного кино в оригинале представляется исключительная возможность воспринимать и оценивать актеров, занятых в фильме, по-настоящему полноценно, ведь каким бы профессиональным ни был дубляж, в русской озвучке вы не услышите подлинного голоса Джонни Деппа, Леонардо Ди Каприо или Бенедикта Камбербетча, а только увидите их.



Для знатоков и всех желающих приобщиться к мировому искусству кинотеатр «Ленинград Центра» проводит прямые трансляции популярных спектаклей из самых престижных европейских и американских театров. Театр на экране позволяет оценить игру самых известных трупп из разных уголков мира. Вы можете посмотреть на большом экране как самые современные, так и классические постановки театров любого жанра: от Королевского Национального театра, до Метрополитен Опера.

Кроме того, в кинотеатре «Ленинград Центра» можно увидеть уникальные фильмы-выставки, которые позволяют перенестись в наиболее известные музеи мира, а также редкие концертные выступления звёзд мировой величины.





Информация и заказ билетов: https://leningradcenter.ru/afisha/cinema/bezumie-georga-iii

Ленинград Центр, Потемкинская ул., 4.