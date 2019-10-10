ИА «Ореанда-Новости» 21 октября в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт «Чайковский на все времена», входящий в состав абонемента № 21 «Вокальная коллекция».

Под аккомпанемент пианиста Станислава Дяченко, который также является инициатором программы, выступят солистка Большого театра Светлана Шилова (меццо-сопрано), солистка Пермского театра оперы и балета Зарина Абаева (сопрано) и солист «Новой оперы» Богдан Волков (тенор). Они исполнят романсы одного из наиболее выдающихся классических композиторов России.