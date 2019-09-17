17.09.2019, 14:21
21 сентября в Московской консерватории состоится концерт «Бетховен. Великие сонаты для фортепиано»
ИА «Ореанда-Новости» 21 сентября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт под названием «Бетховен. Великие сонаты для фортепиано».
Прозвучат фортепианные сонаты выдающегося композитора: № 14 «Лунная», № 17, № 21 «Аврора» и № 23 «Аппассионата», которые относятся к числу наиболее ярких сочинений классика и глубоко и разносторонне отражают его творческие искания.Великие сонаты Бетховена исполнит Татьяна Рубина, народная артистка России, профессор Московской консерватории, талантливая ученица Льва Оборина, сотрудничавшая с Арамом Хачатуряном и многими другими известными композиторами.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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