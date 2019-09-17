ИА «Ореанда-Новости» 21 сентября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится концерт под названием «Бетховен. Великие сонаты для фортепиано».

Прозвучат фортепианные сонаты выдающегося композитора: № 14 «Лунная», № 17, № 21 «Аврора» и № 23 «Аппассионата», которые относятся к числу наиболее ярких сочинений классика и глубоко и разносторонне отражают его творческие искания.

, талантливая ученица Льва Оборина, сотрудничавшая с Арамом Хачатуряном и многими другими известными композиторами.