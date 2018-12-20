22 декабря Мария Чайковская выступит в стенах Московской консерватории
ИА «Ореанда-Новости». 22 декабря Мария Чайковская вновь продемонстрирует высокий уровень своего виолончельного искусства в стенах Московской консерватории. На сцену Рахманиновского зала артистка выйдет вместе со своими коллегами по творческому цеху – лауреатом международных конкурсов, пианисткой Людмилой Дараселия и талантливым скрипачом Арменом Марджанян. В программе – сочинения Вебера, Брамса, Веберна и Шуберта.
РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ
22 декабря, суббота, 19.00
Абонемент №48
Людмила ДАРАСЕЛИЯ (фортепиано)
В концерте принимает участие – Армен МАРДЖАНЯН (скрипка)
В программе:
Вебер – Соната для виолончели и фортепиано ля минор
Брамс – Соната № 2 для виолончели и фортепиано фа мажор, соч. 99
Веберн – Три пьесы для виолончели и фортепиано, сoч. 11
Шуберт – Трио № 2 для фортепиано, скрипки и виолончели ми-бемоль мажор, соч. 100
Комментарии