ИА «Ореанда-Новости». 22 декабря Мария Чайковская вновь продемонстрирует высокий уровень своего виолончельного искусства в стенах Московской консерватории. На сцену Рахманиновского зала артистка выйдет вместе со своими коллегами по творческому цеху – лауреатом международных конкурсов, пианисткой Людмилой Дараселия и талантливым скрипачом Арменом Марджанян. В программе – сочинения Вебера, Брамса, Веберна и Шуберта.





РАХМАНИНОВСКИЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ

22 декабря, суббота, 19.00

Абонемент №48

Людмила ДАРАСЕЛИЯ (фортепиано)

В концерте принимает участие – Армен МАРДЖАНЯН (скрипка)

В программе:

Вебер – Соната для виолончели и фортепиано ля минор

Брамс – Соната № 2 для виолончели и фортепиано фа мажор, соч. 99

Веберн – Три пьесы для виолончели и фортепиано, сoч. 11

Шуберт – Трио № 2 для фортепиано, скрипки и виолончели ми-бемоль мажор, соч. 100



