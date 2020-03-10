ИА «Ореанда-Новости». 22 марта в 15:00 в Санкт-Петербургской консерватории состоится концерт «В начале был ритм».

Заключительный концерт цикла «Ритм без границ» познакомит с этническими и современными инструментами разных стран. Это будут гонги, джембе, маракасы, кастаньеты и другие инструменты, с которыми вы совершите увлекательное путешествие в страну шумовых эффектов.

Концерт пройдёт в Санкт-петербургской консерватории в аудитории №432, расположенной по адресу: улица Глинки, дом 2.

На концерте выступят лауреаты международных конкурсов: Борис Никонов, Михаил Емельянов, Григорий Осипов, Тигран Мирзоян, Тихон Антонов, Антон Регонен и Татьяна Бабатьева.