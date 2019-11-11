11.11.2019, 15:27
22 ноября в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга торжественно откроется Девятый Международный конкурс оперных певцов
ИА "Ореанда-Новости". Организаторы конкурса – Министерство культуры РФ, Санкт-Петербургская государственная консерватория имени Н.А. Римского-Корсакова, Комитет по культуре Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургский Общественный благотворительный фонд Ирины Богачевой «Арт Петербург».
Концерт-открытие посвящён памяти Почетного гражданина Санкт-Петербурга, народной артистки СССР, профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирины БОГАЧЕВОЙ и заслуженной артистки России Елены ГАУДАСИНСКОЙ. Выдающаяся певица, звезда крупнейших мировых оперных сцен, кумир петербургской публики, именно Ирина Богачева стала инициатором проведения этого вокального марафона в городе на Неве.
Программа конкурса имеет петербургские особенности. В первом туре обязательным является исполнение романса на стихи петербургских поэтов, а в финальном испытании – оперной арии композитора, творившего на берегах Невы. Кроме конкурсных прослушиваний, в рамках проекта проходят открытые уроки и мастер-классы членов жюри, ставшие доброй традицией.
Концерт-открытие посвящён памяти Почетного гражданина Санкт-Петербурга, народной артистки СССР, профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирины БОГАЧЕВОЙ и заслуженной артистки России Елены ГАУДАСИНСКОЙ. Выдающаяся певица, звезда крупнейших мировых оперных сцен, кумир петербургской публики, именно Ирина Богачева стала инициатором проведения этого вокального марафона в городе на Неве.
Программа конкурса имеет петербургские особенности. В первом туре обязательным является исполнение романса на стихи петербургских поэтов, а в финальном испытании – оперной арии композитора, творившего на берегах Невы. Кроме конкурсных прослушиваний, в рамках проекта проходят открытые уроки и мастер-классы членов жюри, ставшие доброй традицией.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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