Концерт-открытие посвящён памяти Почетного гражданина Санкт-Петербурга, народной артистки СССР, профессора Санкт-Петербургской консерватории Ирины БОГАЧЕВОЙ и заслуженной артистки России Елены ГАУДАСИНСКОЙ. Выдающаяся певица, звезда крупнейших мировых оперных сцен, кумир петербургской публики, именно Ирина Богачева стала инициатором проведения этого вокального марафона в городе на Неве.Программа конкурса имеет петербургские особенности. В первом туре обязательным является исполнение романса на стихи петербургских поэтов, а в финальном испытании – оперной арии композитора, творившего на берегах Невы.