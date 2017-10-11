22 октября в Мариинке пройдёт петербургская премьера оперы "Написано на коже" Джорджа Бенджамина
11.10.2017, 17:06
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Фестиваль «Международная неделя консерваторий» продолжает представлять сценические произведения, никогда прежде не исполнявшиеся в Северной столице. 22 октября в Концертном зале Мариинского театра в концертном исполнении прозвучит петербургская премьера оперы «Написано на коже» английского композитора, командора ордена Британской империи Джорджа Бенджамина (*1960). Исполнители – солисты из Великобритании и Лондонский молодёжный оркестр Melos Sinfonia, в составе которого играют студенты и выпускники высших школ музыки Великобритании. За дирижёрским пультом - Оливер Зеффман, молодой музыкант, известный как активный пропагандист современной музыки.
XVII Фестиваль «Международная неделя консерваторий»
Концертный зал Мариинского театра
22 октября, 20 часов
Джордж Бенджамин
Написано на коже
Опера в трёх действиях (концертное исполнение)
Музыка Джорджа Бенджамина
Либретто Мартина Кримпа
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Хозяин – Росс Рамгобин (баритон)
Агнесса – Лорен Фейган (сопрано)
Ангел 1 / Юноша – Патрик Терри (контртенор)
Ангел 2 / Мари – Бетан Лангфорд (меццо-сопрано)
Ангел 3 / Джон – Ник Притчард (тенор)
Оркестр Melos Sinfonia
Дирижёр — Оливер Зеффман
Концерт проводится при поддержке Британского Совета
За свою пятилетнюю историю это самобытное сочинение буквально покорило весь музыкальный мир, став культовым в этом жанре. После фестивальной премьеры в Экс-ан-Провансе она прогремела на сценах Амстердама, Флоренции, Лондона, затем переместилась на американский континент и, наконец, достигла Петербурга.
Джордж Бенджамин – последний и один из любимых учеников Оливье Мессиана – положил в основу своего сочинения французскую средневековую легенду о трубадуре. В творческом содружестве с известным английским драматургом Мартином Кримпом (*1956) автор представляет свою версию «истории о съеденном сердце».
Знатный и богатый землевладелец Протектор, ослеплённый тщеславием и желанием увековечить доблести и славу своей семьи, приглашает к себе в дом талантливого Юношу, художника-иллюстратора для оформления книги, героем которой является он сам. Покорная, запуганная мужем-тираном Аньес влюбляется в художника. Узнав об измене жены, Протектор убивает любовника, вырезает его сердце и подает в виде ужина Аньес, а затем сознается в содеянном. Потрясенная женщина, предчувствуя дальнейшую расправу, бросается с балкона.
Оркестр Бенджамина очень чуток к воспроизведению драматического текста. Чаще всего он предлагает звучание застывшего фона, создающий атмосферу нереальности. Этому способствует использование необычных инструментов: виолы да гамба, мандолины, стеклянной гармоники и многочисленных ударных. Лишь в кульминационные моменты оркестр словно взрывается, вскрывая внутреннее напряжение происходящего на сцене.
В опере причудливо переплетаются и существуют в параллели реальность XIII века и наше время, придавая произведению черты притчи. Все персонажи оперы (за исключением Протектора и Аньес) свободно перемещаются из одного времени в другое и предстают то в облике людей, то в облике ангелов. Эта театральная условность усиливается речью главных героев, которые говорят о себе в третьем лице. «Пространство…не является буквально средневековым. Скорее это взгляд в прошлое из сегодняшнего дня и попытка возродить вчерашний мир», – говорит композитор.
XVII Фестиваль «Международная неделя консерваторий»
Концертный зал Мариинского театра
22 октября, 20 часов
Джордж Бенджамин
Написано на коже
Опера в трёх действиях (концертное исполнение)
Музыка Джорджа Бенджамина
Либретто Мартина Кримпа
ИСПОЛНИТЕЛИ:
Хозяин – Росс Рамгобин (баритон)
Агнесса – Лорен Фейган (сопрано)
Ангел 1 / Юноша – Патрик Терри (контртенор)
Ангел 2 / Мари – Бетан Лангфорд (меццо-сопрано)
Ангел 3 / Джон – Ник Притчард (тенор)
Оркестр Melos Sinfonia
Дирижёр — Оливер Зеффман
Концерт проводится при поддержке Британского Совета
За свою пятилетнюю историю это самобытное сочинение буквально покорило весь музыкальный мир, став культовым в этом жанре. После фестивальной премьеры в Экс-ан-Провансе она прогремела на сценах Амстердама, Флоренции, Лондона, затем переместилась на американский континент и, наконец, достигла Петербурга.
Джордж Бенджамин – последний и один из любимых учеников Оливье Мессиана – положил в основу своего сочинения французскую средневековую легенду о трубадуре. В творческом содружестве с известным английским драматургом Мартином Кримпом (*1956) автор представляет свою версию «истории о съеденном сердце».
Знатный и богатый землевладелец Протектор, ослеплённый тщеславием и желанием увековечить доблести и славу своей семьи, приглашает к себе в дом талантливого Юношу, художника-иллюстратора для оформления книги, героем которой является он сам. Покорная, запуганная мужем-тираном Аньес влюбляется в художника. Узнав об измене жены, Протектор убивает любовника, вырезает его сердце и подает в виде ужина Аньес, а затем сознается в содеянном. Потрясенная женщина, предчувствуя дальнейшую расправу, бросается с балкона.
Оркестр Бенджамина очень чуток к воспроизведению драматического текста. Чаще всего он предлагает звучание застывшего фона, создающий атмосферу нереальности. Этому способствует использование необычных инструментов: виолы да гамба, мандолины, стеклянной гармоники и многочисленных ударных. Лишь в кульминационные моменты оркестр словно взрывается, вскрывая внутреннее напряжение происходящего на сцене.
В опере причудливо переплетаются и существуют в параллели реальность XIII века и наше время, придавая произведению черты притчи. Все персонажи оперы (за исключением Протектора и Аньес) свободно перемещаются из одного времени в другое и предстают то в облике людей, то в облике ангелов. Эта театральная условность усиливается речью главных героев, которые говорят о себе в третьем лице. «Пространство…не является буквально средневековым. Скорее это взгляд в прошлое из сегодняшнего дня и попытка возродить вчерашний мир», – говорит композитор.
Источник: Санкт-Петербургская консерватория