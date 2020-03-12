12.03.2020, 07:08
23 марта в зале Санкт-Петербургской консерватории состоится концерт "Напевы флейты нежной..."
ИА «Ореанда-Новости». Концерт, на котором прозвучат сочинения Верхея, Томази, Дебюсси, Ивейзена, Такэмицу, Гладких, Франсе состоится 23 марта в 19:00 в городе Санкт-Петербурге; в аудитории №342, расположенной по адресу: улица Глинки, дом 2.
Героиня вечера – флейта. Концертный триптих «Шедевры и премьеры» по-весеннему радостно завершат известные и недавно созданные сочинения для флейты соло и в ансамбле с арфой, скрипкой и фортепиано.
Программа концерта включает в себя выступления лауреатов международных конкурсов, студентов класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Чернядьевой: Елизаветы Ивановой, Аделины Тазиевой, Софии Никишиной, Диляры Тазиевой, Анны Шаброновой, Игната Хлобыстина.
На концерте выступит квартет флейт "Рандеву" в составе Александра Петрова, Кима Слепцова, Юлии Румянцевой, Марии Порецкой.
Партии фортепиано исполнят Ксения Федорова, Мария Сапаргалиева, Мария Зыкова, Елизавета Украинская.
Героиня вечера – флейта. Концертный триптих «Шедевры и премьеры» по-весеннему радостно завершат известные и недавно созданные сочинения для флейты соло и в ансамбле с арфой, скрипкой и фортепиано.
Программа концерта включает в себя выступления лауреатов международных конкурсов, студентов класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Чернядьевой: Елизаветы Ивановой, Аделины Тазиевой, Софии Никишиной, Диляры Тазиевой, Анны Шаброновой, Игната Хлобыстина.
На концерте выступит квартет флейт "Рандеву" в составе Александра Петрова, Кима Слепцова, Юлии Румянцевой, Марии Порецкой.
Партии фортепиано исполнят Ксения Федорова, Мария Сапаргалиева, Мария Зыкова, Елизавета Украинская.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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