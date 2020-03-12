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Концерт, на котором прозвучат сочинения Верхея, Томази, Дебюсси, Ивейзена, Такэмицу, Гладких, Франсе состоится 23 марта в 19:00 в городе Санкт-Петербурге; в аудитории №342, расположенной по адресу: улица Глинки, дом 2.Программа концерта включает в себя выступления лауреатов международных конкурсов, студентов класса заслуженной артистки России, профессора Ольги Чернядьевой: Елизаветы Ивановой, Аделины Тазиевой, Софии Никишиной, Диляры Тазиевой, Анны Шаброновой, Игната Хлобыстина.На концерте выступит квартет флейт "Рандеву" в составе Александра Петрова, Кима Слепцова, Юлии Румянцевой, Марии Порецкой.Партии фортепиано исполнят Ксения Федорова, Мария Сапаргалиева, Мария Зыкова, Елизавета Украинская.