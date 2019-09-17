ИА «Ореанда-Новости» 23 сентября в 20:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского выступит Симфонический оркестр Санкт-Петербурга под управлением дирижёра и солиста Сергея Стадлера (скрипка). Молодой коллектив, созданный в 2013 году, уже завоевал признание публики в Северной столице и за её пределами. За 5 лет оркестранты дали более 450 концертов в России и за рубежом.

Программа, подготовленная для концерта 23 сентября, носит название «Утро. День. Вечер. Ночь» – в ней представлены четыре времени суток в интерпретации выдающихся композиторов прошлого. Прозвучат произведения Йозефа Гайдна, Франца Шуберта и Вольфганга Амадея Моцарта.