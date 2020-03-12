ИА «Ореанда-Новости»Концерт состоится в городе Санкт-Петербурге 25 марта в 19:00 в городе Санкт-Петербурге, в аудитории, расположенной по адресу: улица Глинки, дом 2. 

Вечер вокальной музыки посвящен 90-летию со дня основания класса камерного пения в Консерватории. За этот солидный срок была создана школа камерного исполнительства, выпустившая не одно поколение талантливых музыкантов, продолжающих славные традиции кафедры. В исполнении профессоров и студентов Консерватории прозвучат романсы русских и зарубежных композиторов.

В концерте примут участие Заслуженная артистка России, профессор Мария Людько, профессор Виктория Евтодьева, Заслуженный артист России, профессор Борис Васильев, доцент Андрей Славный. 

Партии фортепиано исполнят Ирина Григорьева, Евгения Тарновская, Галина Сенина. 