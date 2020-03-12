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Вечер вокальной музыки посвящен 90-летию со дня основания класса камерного пения в Консерватории. За этот солидный срок была создана школа камерного исполнительства, выпустившая не одно поколение талантливых музыкантов, продолжающих славные традиции кафедры. В исполнении профессоров и студентов Консерватории прозвучат романсы русских и зарубежных композиторов.В концерте примут участие Заслуженная артистка России, профессор Мария Людько, профессор Виктория Евтодьева, Заслуженный артист России, профессор Борис Васильев, доцент Андрей Славный.Партии фортепиано исполнят Ирина Григорьева, Евгения Тарновская, Галина Сенина.