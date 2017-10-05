26 октября в КЗ Яани Кирик состоится концерт из цикла "Романтический рояль"
05.10.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 26 октября в концертном зале Яани Кирик состоится концерт из цикла «Романтический рояль». С программой «Мимолетности» из произведений Бетховена, Брамса и Прокофьева выступит известный эстонский пианист Максим Щура.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
26 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Цикл концертов
«РОМАНТИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ»
Максим ЩУРА (Эстония)
с программой
МИМОЛЕТНОСТИ
С. Прокофьев. «Мимолётности», op. 22
С. Прокофьев. Десять отрывков из балета «Ромео и Джульетта»
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано № 28 ля мажор, op. 101
И. Брамс. Вариации на тему Генделя, op. 24
Свою программу Максим Щура открывает исполнением чувственных и наполненных фантазией «Мимолетностей» и пьес из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, а во втором отделении погружает слушателей в драматический и глубокий мир немецкой музыки.
Ля мажорная соната Бетховена (№28) была написана в 1815—1816 годах и открывает собой группу так называемых «последних сонат» Бетховена, объединенных известным единством творческих тенденций. Соната посвящена баронессе Доротее Эртман (жене австрийского офицера) — весьма даровитой пианистке, занимавшейся под руководством Бетховена и, по свидетельству современников, прекрасно исполнявшей его сочинения.
Завершат программу Вариации на тему Генделя Иоганнеса Брамса. Написанный в 1861 году цикл из двадцати пяти вариаций и заключительной фуги основан на теме из сюиты для клавесина №1 Си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя. Биограф Ян Сваффорд описывал его, как «пожалуй, лучший цикл фортепианных вариаций со времен Бетховена», добавив, что «помимо мастерски раскрытых идей и заключительной роскошной фуги, которая в финале вызывает бурю аплодисментов, сочинение полностью принадлежит стилю Брамса».
Максим Щура – эстонский пианист и композитор, живущий в Лондоне, победитель VII Эстонского конкурса пианистов (2008), Стейнвей-конкурса в Гамбурге (2004) и конкурса им. Бетховена, проводимом среди музыкальных колледжей Соединенного Королевства (2013). В 2011 г. Максим Щура получил звание бакалавра искусств в Эстонской Академии музыки и театра, где обучался у профессора Ивари Илья. После этого продолжил своё образование в Лондоне, закончив в 2013 г. с отличием курс магистра Королевского Музыкального колледжа (класс профессора Гордона Фергюс-Томпсона). В настоящее время пианист учится в докторантуре Королевского колледжа. Максим Щура принимал участие в мастер-классах Дмитрия Башкирова, Стивена Хафа, Джона Лилла, Барри Дугласа, Нины Серегиной, Веры Горностаевой, Дэниела Поллака, Тамаша Унгара и Элисо Вирсаладзе. Пианист даёт сольные концерты, играет в камерных ансамблях и выступает с симфоническими оркестрами в Эстонии, Финляндии, России, Германии, Австрии, Голландии и Великобритании.
КОНЦЕРТНЫЙ ЗАЛ «ЯАНИ КИРИК»
(ул. Декабристов, д 54 А)
26 октября 2017 года
Начало в 19 часов
Цикл концертов
«РОМАНТИЧЕСКИЙ РОЯЛЬ»
Максим ЩУРА (Эстония)
с программой
МИМОЛЕТНОСТИ
С. Прокофьев. «Мимолётности», op. 22
С. Прокофьев. Десять отрывков из балета «Ромео и Джульетта»
Л. ван Бетховен. Соната для фортепиано № 28 ля мажор, op. 101
И. Брамс. Вариации на тему Генделя, op. 24
Свою программу Максим Щура открывает исполнением чувственных и наполненных фантазией «Мимолетностей» и пьес из балета «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева, а во втором отделении погружает слушателей в драматический и глубокий мир немецкой музыки.
Ля мажорная соната Бетховена (№28) была написана в 1815—1816 годах и открывает собой группу так называемых «последних сонат» Бетховена, объединенных известным единством творческих тенденций. Соната посвящена баронессе Доротее Эртман (жене австрийского офицера) — весьма даровитой пианистке, занимавшейся под руководством Бетховена и, по свидетельству современников, прекрасно исполнявшей его сочинения.
Завершат программу Вариации на тему Генделя Иоганнеса Брамса. Написанный в 1861 году цикл из двадцати пяти вариаций и заключительной фуги основан на теме из сюиты для клавесина №1 Си-бемоль мажор Георга Фридриха Генделя. Биограф Ян Сваффорд описывал его, как «пожалуй, лучший цикл фортепианных вариаций со времен Бетховена», добавив, что «помимо мастерски раскрытых идей и заключительной роскошной фуги, которая в финале вызывает бурю аплодисментов, сочинение полностью принадлежит стилю Брамса».
Максим Щура – эстонский пианист и композитор, живущий в Лондоне, победитель VII Эстонского конкурса пианистов (2008), Стейнвей-конкурса в Гамбурге (2004) и конкурса им. Бетховена, проводимом среди музыкальных колледжей Соединенного Королевства (2013). В 2011 г. Максим Щура получил звание бакалавра искусств в Эстонской Академии музыки и театра, где обучался у профессора Ивари Илья. После этого продолжил своё образование в Лондоне, закончив в 2013 г. с отличием курс магистра Королевского Музыкального колледжа (класс профессора Гордона Фергюс-Томпсона). В настоящее время пианист учится в докторантуре Королевского колледжа. Максим Щура принимал участие в мастер-классах Дмитрия Башкирова, Стивена Хафа, Джона Лилла, Барри Дугласа, Нины Серегиной, Веры Горностаевой, Дэниела Поллака, Тамаша Унгара и Элисо Вирсаладзе. Пианист даёт сольные концерты, играет в камерных ансамблях и выступает с симфоническими оркестрами в Эстонии, Финляндии, России, Германии, Австрии, Голландии и Великобритании.
Источник: КЗ Яани Кирик