Этот проект стал достойным продолжением творческого взаимодействия между старейшим музыкальным вузом России и Президентской библиотекой. Оперные шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Пуччини, Каталани прозвучали в сопровождении Симфонического оркестра консерватории под управлением студентов кафедры оперно-симфонического дирижирования.В том числе, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, исполнение созданных Д. Д. Шостаковичем в июле 1941 года для фронтовых концертных бригад Ленинградской консерватории обработок произведений разных авторов; полусценическое исполнение оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» и открытие виртуальной выставки, приуроченные к 180-летию композитора; подготовка виртуальной выставки к 250-летию Людвига ван Бетховена.В планах дальнейшей совместной деятельности Президентской библиотеки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова – ряд культурно-просветительских мероприятий: тематические вебинары, видеолектории, конференции.Также планируются оцифровка документов из фонда научной музыкальной библиотеки, фольклорно-этнографического центра и лаборатории русской музыкальной медиевистики консерватории и открытие на ул. Глинки, 2, в помещении ведущего музыкального вуза России, центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.