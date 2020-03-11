11.03.2020, 06:42
27 февраля прошёл большой гала-концерт выпускников Санкт-Петербургской государственной консерватории
ИА «Ореанда-Новости». 27 февраля 2020 в Президентской библиотеке впервые состоялся открытый экзамен выпускников вокально-режиссёрского факультета Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, прошедший в формате большого гала-концерта.
Этот проект стал достойным продолжением творческого взаимодействия между старейшим музыкальным вузом России и Президентской библиотекой. Оперные шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Пуччини, Каталани прозвучали в сопровождении Симфонического оркестра консерватории под управлением студентов кафедры оперно-симфонического дирижирования.
В том числе, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, исполнение созданных Д. Д. Шостаковичем в июле 1941 года для фронтовых концертных бригад Ленинградской консерватории обработок произведений разных авторов; полусценическое исполнение оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» и открытие виртуальной выставки, приуроченные к 180-летию композитора; подготовка виртуальной выставки к 250-летию Людвига ван Бетховена.
Гости вечера по достоинству оценили вокальное мастерство молодых вокалистов, уже хорошо известных и полюбившихся петербургским меломанам. В планах дальнейшей совместной деятельности Президентской библиотеки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова – ряд культурно-просветительских мероприятий: тематические вебинары, видеолектории, конференции.
Также планируются оцифровка документов из фонда научной музыкальной библиотеки, фольклорно-этнографического центра и лаборатории русской музыкальной медиевистики консерватории и открытие на ул. Глинки, 2, в помещении ведущего музыкального вуза России, центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.
Этот проект стал достойным продолжением творческого взаимодействия между старейшим музыкальным вузом России и Президентской библиотекой. Оперные шедевры Чайковского, Римского-Корсакова, Верди, Пуччини, Каталани прозвучали в сопровождении Симфонического оркестра консерватории под управлением студентов кафедры оперно-симфонического дирижирования.
В том числе, в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, исполнение созданных Д. Д. Шостаковичем в июле 1941 года для фронтовых концертных бригад Ленинградской консерватории обработок произведений разных авторов; полусценическое исполнение оперы П. И. Чайковского «Пиковая дама» и открытие виртуальной выставки, приуроченные к 180-летию композитора; подготовка виртуальной выставки к 250-летию Людвига ван Бетховена.
Гости вечера по достоинству оценили вокальное мастерство молодых вокалистов, уже хорошо известных и полюбившихся петербургским меломанам. В планах дальнейшей совместной деятельности Президентской библиотеки и Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-
Корсакова – ряд культурно-просветительских мероприятий: тематические вебинары, видеолектории, конференции.
Также планируются оцифровка документов из фонда научной музыкальной библиотеки, фольклорно-этнографического центра и лаборатории русской музыкальной медиевистики консерватории и открытие на ул. Глинки, 2, в помещении ведущего музыкального вуза России, центра удалённого доступа к ресурсам Президентской библиотеки.
Источник: ИА «Ореанда-Новости»
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