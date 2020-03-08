ИА «Ореанда-Новости». Вечер «Stabat mater и Бах. Голос и орган» пройдёт 28 марта в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в 20 часов.

Идеально созвучную времени Великого поста программу представят вокалист и органист Алексей Попов, вокалистки Катерина Буханцева и Наталья Архипова.

Stabat mater – cамое известное сочинение гениального итальянца Перголези, прожившего всего 25 лет. Как минимум 10 лет своей жизни он отдал музыке.

Как и Реквием Моцарта, история создания этого сочинения окутана тайной. Легенда гласит, что любимая девушка композитора, родители которой не дали согласия на брак с Перголези, ушла в монастырь, где вскоре скончалась. Композитор же почил практически сразу после завершения своего шедевра.

Проверенная временем гениальная музыка и сейчас продолжает трогать публику до глубины души, вызывая чувство глубочайшего катарсиса. Своеобразной прелюдией к Stabat mater станет исполнение ряда сочинений для органа соло, в числе которых Джазотто и Бах, Клерамбо и Пеетерс.