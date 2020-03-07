ИА «Ореанда-Новости». Органный вечер «Бах. Метаморфозы» состоится 28 марта в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии в 20:15.

Воистину планета Бах необъятна. Вокруг неё многие века вращается всё мировое сообщество исполнителей и музыкантов. Органные сочинения композитора относятся к золотому фонду любого органиста.

Метаморфозы – название новой программы-монографии известной петербургской органистки Екатерины Маришкиной. Превращение, преобразование, игра с формами, жанрами и выразительными средствами. Абсолютно разные по своему темпу, тембровой окрасе и богатству гармоний хоральные обработки.

Знаменитая Дорийская Токката и фуга – цикл, созданный в Веймарский период, и исполненный автором во время испытания большого органа в соборе Касселя. Пассакалия, превосходящая все органные сочинения раннего периода творчества. Остинатная, повторяющаяся басовая тема, на которой и строится пассакалия, длится восемь тактов, а само сочинение состоит из двух десятков вариаций.