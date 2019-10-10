ИА «Ореанда-Новости» 29 октября в Большом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского состоится фортепианный концерт, посвящённый 90-летию со дня рождения известного российского политика Евгения Примакова.

Евгений Примаков занимал посты директора Института востоковедения Академии наук СССР, главы Института мировой экономики и международных отношений, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, директора Службы внешней разведки РФ, министра иностранных дел России, премьер-министра страны. В 2009 году политик стал почётным председателем Попечительского совета Московской консерватории и занимал этот пост вплоть до своей смерти, которая постигла его в 2015 году.

В юбилейном выступлении примут участие талантливые пианисты, выпускники консерватории Андрей Писарев, Екатерина Мечетина, Константин Емельянов, Арсений Тарасевич-Николаев и Филипп Копачевский. Они исполнят произведения Ференца Листа, Фредерика Шопен, Клода Дебюсси, Петра Чайковского и Сергей Рахманинова.