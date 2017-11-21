29 ноября на сцене ГИТИС-театра пройдёт концерт-спектакль Кабаре "Под знаком розы"
21.11.2017, 17:00
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Почти сто лет назад в стенах Театра ГИТИС процветало легендарное кабаре «Летучая мышь». На сцене разыгрывали ироничные эстрадные миниатюры и фрагменты из трагедий, пели шутливые песни и декламировали Шекспира. Ныне традиция изысканных дивертисментов предстанет в концерте-спектакле «Кабаре “Под знаком розы”».
ГИТИС-ТЕАТР
29 ноября и 14 декабря 2017 года
Начало в 21.00
Кабаре “Под знаком розы”
Концерт-спектакль
Исполнители:
Лауреат премии Москвы, Российской Национальной музыкальной премии «Овация»
Пётр Татарицкий (актёр)
Лауреат премии Москвы, профессор Московской консерватории
Евгения Кривицкая (орган, фортепиано)
Лауреат международных конкурсов
Сергей Поспелов (скрипка)
В его основе - уникальный «эстрадный» жанр – мелодекламация,соединяющая филигранную актёрскую игру и музыку. Главный герой свободно перемещается во времени и пространстве, то озвучивая строки «от первого лица», то перевоплощаясь в известных литературных персонажей – Чацкого, Онегина, Просперо…, - страстно, экстравагантно, иронично, впрямь под стать жанру “кабаре”.
Символом, объединяющим внешне полярные тексты, становится роза, цветок, наделяемый в искусстве многими смыслами и магическими свойствами. Чистота души и воинственность, знак признания в любви и символ молчания, сохранения тайны…
«Как хороши, как свежи были розы в моём саду! Как взор прельщали мой!..» – вспоминал поэт Иван Мятлев, «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб», – надеялся спустя столетие Игорь Северянин, преданный забвению при жизни… «Как хороши, как свежи были розы…» – эта строчка стала нитью, скрепившей поэзию и прозу Пушкина, Фета, Тютчева, Тургенева, Чехова, Шекспира, Гюго, Борхеса, музыку Аренского, Спендиарова, Баха, Листа, Кривицкого, Вертинского, Пьяццоллы.
Вдохнём вместе аромат золотой розы!
ГИТИС-ТЕАТР
29 ноября и 14 декабря 2017 года
Начало в 21.00
Кабаре “Под знаком розы”
Концерт-спектакль
Исполнители:
Лауреат премии Москвы, Российской Национальной музыкальной премии «Овация»
Пётр Татарицкий (актёр)
Лауреат премии Москвы, профессор Московской консерватории
Евгения Кривицкая (орган, фортепиано)
Лауреат международных конкурсов
Сергей Поспелов (скрипка)
В его основе - уникальный «эстрадный» жанр – мелодекламация,соединяющая филигранную актёрскую игру и музыку. Главный герой свободно перемещается во времени и пространстве, то озвучивая строки «от первого лица», то перевоплощаясь в известных литературных персонажей – Чацкого, Онегина, Просперо…, - страстно, экстравагантно, иронично, впрямь под стать жанру “кабаре”.
Символом, объединяющим внешне полярные тексты, становится роза, цветок, наделяемый в искусстве многими смыслами и магическими свойствами. Чистота души и воинственность, знак признания в любви и символ молчания, сохранения тайны…
«Как хороши, как свежи были розы в моём саду! Как взор прельщали мой!..» – вспоминал поэт Иван Мятлев, «Как хороши, как свежи будут розы, моей страной мне брошенные в гроб», – надеялся спустя столетие Игорь Северянин, преданный забвению при жизни… «Как хороши, как свежи были розы…» – эта строчка стала нитью, скрепившей поэзию и прозу Пушкина, Фета, Тютчева, Тургенева, Чехова, Шекспира, Гюго, Борхеса, музыку Аренского, Спендиарова, Баха, Листа, Кривицкого, Вертинского, Пьяццоллы.
Вдохнём вместе аромат золотой розы!
Источник: ГИТИС-ТЕАТР