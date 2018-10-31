С 3 по 5 ноября в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль света 2018. В этом году он станет особенным: вместе с площадкой СКК, где развернется основное действие и пройдет масштабное шоу дронов, будет также задействована территория парка Победы, где зрители удивят различные световые инсталляции.

Гости фестиваля смогут побродить по “мистическому лесу” с фигурами животных, сфотографироваться в аллее из 500 светящихся фонариков, специально смонтированными для фестиваля, вновь увидеть «Светящуюся луну», которая впервые была представленная в Петербурге этой осенью. Неподалеку от луны можно будет наблюдать шоу роботов - машины, словно живые, движутся по запрограммированной траектории в лазерном свете.

«Светящийся тоннель» - это пульсирующее или вращающееся изображение, которое создает у зрителя впечатление деформирующейся плоскости, необычного восприятия. Touch-стена – конструкция, на которую транслируется изображение, реагирующее на прикосновение или движение человека.

Норвежская художница Natali Elverum создала для Фестиваля специальную инсталляцию, посвящённую защите архитектурных памятников нашего города. Проект называется «Save Our St Petersburg», то есть «SOS».

Десятиминутное мультимедийного шоу с 3D-проекцией на СКК “Петербургский” будет транслироваться 3 и 4 ноября, с 20:00 до 23:00, с интервалом 30 минут.

«Фестиваль света» в Санкт-Петербурге каждый раз несет миссию привлечения гостей в город боевой славы, переживший страшную трагедия - Блокаду. В задуманное световое шоу в Парке Победы организаторы вложили идею, которая лейтмотивом будет пронизывать Фестиваль - это идея о технологиях, космосе и безграничных возможностях человека, что соответствует тематике Парка Победы, как одного из символов Великой Победы. Кроме того, Парк Победы не самый очевидный маршрут для гостей Северной столицы, что также послужило одним из поводов выбрать его для масштабного городского мероприятия, поскольку Санкт-Петербург - это не только Дворцовая площадь и ее окрестности. И демонстрация гостям города многочисленных культурных, исторических и мемориальных достопримечательностей является в том числе, одной из миссий «Фестиваля света» - сказал председатель Комитета по развитию туризма Евгений Викторович Панкевич.

«Ни одна из задуманных световых инсталляций, планируемых к размещению в Парке Победы не затрагивает мемориальных зон, а создает схему движения к основному объекту Фестиваля – СКК» - подтвердил разработанную схему размещения световых объектов на территории парка Евгений Валерьевич Гудов, директор Планетария 1.

В 2018 году Фестиваль света в Санкт-Петербурге вошел в топ-200 событий России. Ему присвоен статус «Национального события 2018».

Впервые в рамках петербургского Фестиваля света на площадке Планетария №1 и Капеллы «Таврическая» будет проходить деловая программа с лекциями, мастер-классами и хакатоном. Цель программы – обмен опытом создания световых шоу и инсталляциий. Участие в деловой программе бесплатное по предварительной аккредитации на сайте фестиваля http://lfspb.ru/ .

Партнеры Фестиваля - официальные дилеры BMW «ЕВРОСИБ» и «ЕВРОСИБ ЛАХТА». Компании представляют продукцию всемирно известного концерна BMW Group и обеспечивает безупречный уровень сервиса, предвосхищающий высокие ожидания клиентов.

ЕВРОСИБ – первый официальный дилер BMW в Санкт-Петербурге. На протяжении более 23 лет ЕВРОСИБ реализует на российском рынке легендарные баварские автомобили и оригинальные запчасти, оказывает полный спектр услуг по их техническому обслуживанию, кредитованию, страхованию и покупке новых автомобилей BMW по программе Трейд-ин.

Фестиваль света пройдет в Санкт-Петербурге с 3 по 5 ноября:

Московский парк Победы - 3-5 ноября, с 19:00 (ул. Кузнецовская, 25)

СКК «Петербургский» - 3 и 4 ноября, с 20:00 до 23:00 (пр. Юрия Гагарина, 8)

Вход свободный.

Категория 6+

Программа Фестиваля на сайте http://lfspb.ru/ и в социальных сетях проекта https://vk.com/lightfestival и https://www.instagram.com/lf_ spb