ИА «Ореанда-Новости». 5 февраля, во вторник, в Большом зале Московской консерватории состоится концерт одного из самых талантливых органистов современности Бенджамина Ригетти (Швейцария). Начало концерта в 19 часов.

5 февраля в Большом зале консерватории играет «один из самых блестящих органистов своего поколения» (Musical Review, Suisse Romande), «очень талантливый исполнитель» («Diapason») Бенджамин Ригетти – титулярный органист собора Святого Франсуа в Лозанне и органист исторического концертного зала в городе Берне. Он также занимает посты профессора по классу органа в Лозаннской консерватории, Университете Музыки Лозанны и в Бернском университете искусств.

Ригетти дебютирует на историческом органе Кавайе-Колля в БЗК и выбрал программу, где известные органные шедевры – «Фантазия» Моцарта, «Прелюдия и фуга на тему BACH» Листа, «Три хорала» Франка – окружены транскрипциями популярных мелодий, таких как «Ария Дидоны» Пёрселла и ария «Erbarme dich» из «Страстей по Матфею» Баха.

По признанию критиков, «интерпретации Ригетти отличает свежесть и ясность... очень зрелый взгляд... эффект ошеломляющий... красивая интерпретация, которая не разочарует никого… результат просто захватывающий».

Концерт проходит при поддержке Швейцарского посольства в Москве.

Программа концерта

Г. Пёрселл – «Плач Дидоны» из оперы «Дидона и Эней»

И. С. Бах – Ария альта «Erbarme dich» из Страстей по Матфею, BWV 244

В. А. Моцарт – Фантазия фа минор, KV 608

Ф. Лист – Прелюдия и фуга на тему B-A-C-H, S. 260

С. Франк – Три хорала: ми мажор, FWV 38, си минор, FWV 39, ля минор, FWV 40

С. В. Рахманинов – Прелюдия соль мажор, соч. 32 № 4

Ж. Ален – Фантазия № 2 ми минор