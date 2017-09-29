6 октября в Малом зале МГК пройдёт концерт абонемента "Пианистическое искусство"
29.09.2017, 17:40
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 6 октября в Малом зале Московской консерватории пройдёт концерт абонемента «Пианистическое искусство». На этот раз в центре внимания – Иван Соколов.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
6 октября, пятница, 19.00
Абонемент №26
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Иван СОКОЛОВ (фортепиано)
В программе:
Дебюсси – 24 прелюдии
Выступления музыканта всегда оставляют незабываемое впечатление, поражая глубиной и содержательностью интерпретации, точным ощущением стиля композитора. И вместе с тем, его исполнительская манера индивидуальна, самобытна, отличается новаторством и собственным видением музыкального содержания того или иного сочинения.
Неожиданна концертная программа, которая предлагается публике, – цикл из двадцати четырёх прелюдий, созданный Дебюсси. Этот цикл – собрание миниатюрных музыкальных картин, в каждой из которых заключён совершенно самостоятельный художественный образ. Каждая прелюдия имеет программное название, указанное лишь в конце пьесы.
Московская государственная консерватория имени П.И. Чайковского (МАЛЫЙ ЗАЛ КОНСЕРВАТОРИИ)
6 октября, пятница, 19.00
Абонемент №26
«ПИАНИСТИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО»
Цикл II
Иван СОКОЛОВ (фортепиано)
В программе:
Дебюсси – 24 прелюдии
Выступления музыканта всегда оставляют незабываемое впечатление, поражая глубиной и содержательностью интерпретации, точным ощущением стиля композитора. И вместе с тем, его исполнительская манера индивидуальна, самобытна, отличается новаторством и собственным видением музыкального содержания того или иного сочинения.
Неожиданна концертная программа, которая предлагается публике, – цикл из двадцати четырёх прелюдий, созданный Дебюсси. Этот цикл – собрание миниатюрных музыкальных картин, в каждой из которых заключён совершенно самостоятельный художественный образ. Каждая прелюдия имеет программное название, указанное лишь в конце пьесы.
Источник: МГК им. Чайковского