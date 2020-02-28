ИА «Ореанда-Новости». Органный концерт «Шесть веков красоты: от Баха до Штамма» состоится 7 марта в Римско-католическом храме Матери Божией Лурдской в 20 часов.

Шесть веков красоты: от Баха до Штамма – динамичная и яркая органная панорама Европы. Органная история предстанет во всей своей красоте в концерте лауреата международных конкурсов и блестящей органистки Елизаветы Шабалиной.

Концерт откроет символический эпиграф – знаменитые вариации Свелинка на тему «Моя молодая жизнь подходит к концу». Шабалина исполнит произведения Баха, Мендельсона-Бартольди, а также русского органиста и композитора Глеба Никулина. Вечер завершится зажигательными ритмами латины в сочинении Ханса Андре Штама – самобытнейшего органиста и композитора нашего времени.