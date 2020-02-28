ИА «Ореанда-Новости». Концерт «Французский диалог: орган и саксофон: Бах, Рамо, Дебюсси, Равель» состоится 7 марта в Римско-католическом храме Успения Пресвятой Девы Марии.

На концерте прозвучит сочетание органа и саксофона, которое неизменно вызывает у публики неподдельный интерес. Долгое время игра на обоих этих инструментах была исключительно мужской привилегией, однако времена меняются. На концерте прозвучит прекрасный ансамбль лауреатов международных конкурсов Ольги Поповой и Юлии Глазковой.

В этот раз на саксофоне в ансамбле с органом прозвучат транскрипции пьес Рамо и Баха, Гильмана и Форе, а также легендарное Болеро Равеля. Сольно на саксофоне прозвучит миниатюра «Сиринкс», которая расскажет о мифе о любвеобильном боге Пане и речной нимфе Сиринкс. Сольный орган представлен сочинениями Клерамбо, Баха и Боэльмана.



