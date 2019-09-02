ИА «Ореанда-Новости» 7 сентября в 19:00 в Малом зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках IX сентябрьского музыкального фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» состоится концерт с участием молодых пианистов, лауреатов международных конкурсов Антона Яшкина и Ивана Кощеева.

В концерте прозвучат произведения Людвига ван Бетховена, Франца Шуберта, Ференца Листа, Роберта Шумана и Сергея Прокофьева.