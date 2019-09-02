ИА «Ореанда-Новости» 8 сентября в 14:00 в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского в рамках IX сентябрьского музыкального фестиваля «Творческая молодёжь Московской консерватории» состоится очередной концерт.

В первом отделении выступит скрипачка Наина Кобзарёва, которая исполнит произведения Иоганна Себастьяна Баха, Генрика Венявского, Эжена Изаи, Никколо Паганини и Натана Мильштейна.

Во втором отделении можно будет услышать дуэт Софии и Павла Булаенко, которые исполнят сюиты № 1 и № 2 для двух фортепиано Сергея Рахманинова.