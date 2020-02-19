19.02.2020, 10:16
9 марта в Новом зале Московского международного Дома музыки впервые состоится концерт
ИА "Ореанда-Новости". На предстоящем концерте маэстро Владимир Спиваков, оркестр «Виртуозы Москвы» и звезда оперной сцены, ведущая солистка Большого театра России Анна Аглатова исполнят произведения Моцарта, Россини, Доницетти и Боккерини.
Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.
Новый многофункциональный зал Дома музыки рассчитан на 286 зрителей. Он является не только современной репетиционной площадкой для инструментальных, вокальных и театральных коллективов всех форматов, но и профессиональной студией звукозаписи, а также уникальным арт-пространством для проведения концертов с трансляцией по радио и в Интернете.
Система видеопроекции позволяет не только создавать художественно-постановочное оформление концертов и спектаклей, но и осуществлять показы кинофильмов и прямые трансляции мероприятий в сети Интернет.
Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.
Новый многофункциональный зал Дома музыки рассчитан на 286 зрителей. Он является не только современной репетиционной площадкой для инструментальных, вокальных и театральных коллективов всех форматов, но и профессиональной студией звукозаписи, а также уникальным арт-пространством для проведения концертов с трансляцией по радио и в Интернете.
Система видеопроекции позволяет не только создавать художественно-постановочное оформление концертов и спектаклей, но и осуществлять показы кинофильмов и прямые трансляции мероприятий в сети Интернет.
Источник: ИА "Ореанда-Новости"
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