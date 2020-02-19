Вечер откроет для широкой публики новый концертный зал на карте столицы, в котором отныне регулярно будут проходить выступления известных музыкантов и артистов, презентации, театрализованные представления, творческие встречи и другие проекты.Новый многофункциональный зал Дома музыки рассчитан на 286 зрителей. Он является не только современной репетиционной площадкой для инструментальных, вокальных и театральных коллективов всех форматов, но и профессиональной студией звукозаписи, а также уникальным арт-пространством для проведения концертов с трансляцией по радио и в Интернете.