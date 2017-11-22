ОРЕАНДА-НОВОСТИ Московский государственный академический театр оперетты 24 и 25 ноября будет отмечать 90-летний юбилей. В праздничном концерте примет участие вся знаменитая труппа театра.



На сцену выйдут Светлана Варгузова, Юрий Веденеев, Елена Зайцева, Герард Васильев, Елена Ионова, Петр Борисенко, Максим Катырев и другие. На юбилей приедут и приглашенные артисты — Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Игорь Балалаев, Теона Дольникова.



Зрителей ждут музыкальные номера, балетные дивертисменты и вокальные композиции, которые будут сопровождаться спецэффектами. Кроме того, здесь расскажут и об истории театра.



Концерты начнутся в 19:00.