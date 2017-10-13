"Alliage Quintet" выступит в петербургской филармонии 4 ноября
13.10.2017, 15:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 4 ноября в Малом зале петербурсгкой филармонии фестиваль «Серебряная лира» познакомит петербуржцев с необычным «Alliage Quintet» из Германии, в состав которого, наряду с фортепиано, входят все четыре разновидностей саксофона. Даниэль Готье, Корюн Асатрян, Симон Ханрат, Себастьян Поттмайер вместе с пианисткой Янг Ен Бай представят слушателям оригинальные переложения известнейших сочинений Сен-Санса, Хачатуряна, Римского-Корсакова, Бизе, Глиэра, Лядова и Шостаковича.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
4 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ALLIAGE QUINTET
(Германия)
В программе:
Сен-Санс, Хачатурян, Римский-Корсаков, Бизе, Глиэр, Лядов, Шостакович
«Alliage Quintett» – один из самых успешных ансамблей саксофонов в Европе, взявший за основу своего названия французское слово alliage – «сплав», отражающее как сплав меди и цинка, из которого и делают саксофоны, так и союз пяти музыкантов, творчество которых отличается и стилистическим разнообразием, и разнообразием способов игры на инструменте.
Квинтет был основан Даниэлем Готье – первым профессором классического саксофона в Кёльнской высшей школе музыки и известным сопрано-саксофонистом. Его сегодняшние коллеги – немецкие саксофонисты и корейская пианистка – по праву считаются выдающимися музыкантами-ансамблистами.
В основе репертуара ансамбля – музыкальные шедевры всех эпох, бережно обработанные специально для ансамбля саксофонов. Сегодня в исполнении ансамбля можно услышать Увертюру к опере «Кандид» Бернстайна и «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, «Ливерпульскую фантазию» Йоханнеса Майерхофера и «Американец в Париже» Гершвина. Кроме того, в репертуаре ансамбля важное место занимают и оригинальные произведения для классического ансамбля саксофонов, и квартеты Александра Глазунова и Флорана Шмитта, и произведения современных композиторов, таких как Жорж Апергис и Янис Ксенакис.
Ключ к успеху квинтета лежит в умении музыкантов соединять в программах классическую камерную музыку с утончёнными развлекательными композициями, что позволяет им собирать огромные концертные залы в Германии и других странах Европы.
Ансамбль выпустил 5 компакт-дисков, в числе которых: «Сказочное путешествие по России» с «Щелкунчиком» Чайковского и «Шехеразадой» Римского-Корсакова и «Танцующий Париж», передающий очарование музыки Парижа начала ХХ века. Последний компакт-диск квинтета «Фантазия» вышел в 2016 году при поддержке знаменитой кларнетистки Сабины Майер.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
4 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ALLIAGE QUINTET
(Германия)
В программе:
Сен-Санс, Хачатурян, Римский-Корсаков, Бизе, Глиэр, Лядов, Шостакович
«Alliage Quintett» – один из самых успешных ансамблей саксофонов в Европе, взявший за основу своего названия французское слово alliage – «сплав», отражающее как сплав меди и цинка, из которого и делают саксофоны, так и союз пяти музыкантов, творчество которых отличается и стилистическим разнообразием, и разнообразием способов игры на инструменте.
Квинтет был основан Даниэлем Готье – первым профессором классического саксофона в Кёльнской высшей школе музыки и известным сопрано-саксофонистом. Его сегодняшние коллеги – немецкие саксофонисты и корейская пианистка – по праву считаются выдающимися музыкантами-ансамблистами.
В основе репертуара ансамбля – музыкальные шедевры всех эпох, бережно обработанные специально для ансамбля саксофонов. Сегодня в исполнении ансамбля можно услышать Увертюру к опере «Кандид» Бернстайна и «Сон в летнюю ночь» Мендельсона, «Ливерпульскую фантазию» Йоханнеса Майерхофера и «Американец в Париже» Гершвина. Кроме того, в репертуаре ансамбля важное место занимают и оригинальные произведения для классического ансамбля саксофонов, и квартеты Александра Глазунова и Флорана Шмитта, и произведения современных композиторов, таких как Жорж Апергис и Янис Ксенакис.
Ключ к успеху квинтета лежит в умении музыкантов соединять в программах классическую камерную музыку с утончёнными развлекательными композициями, что позволяет им собирать огромные концертные залы в Германии и других странах Европы.
Ансамбль выпустил 5 компакт-дисков, в числе которых: «Сказочное путешествие по России» с «Щелкунчиком» Чайковского и «Шехеразадой» Римского-Корсакова и «Танцующий Париж», передающий очарование музыки Парижа начала ХХ века. Последний компакт-диск квинтета «Фантазия» вышел в 2016 году при поддержке знаменитой кларнетистки Сабины Майер.
Источник: Серебряная лира