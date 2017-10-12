Американский виолончелист Амит Пелед выступит на сцене петербургской филармонии 3 ноября
12.10.2017, 17:05
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 3 ноября в Малом зале петербургской филармонии фестиваль «Серебряная лира» представит петербургской публике феноменальное мастерство американского виолончелиста Амита Пеледа, уже не раз бывавшего в Санкт-Петербурге. В ансамбле с болгарским пианистом Стефаном Петровым он исполнит сочинения Кодаи, Блоха, Кассадо и Рахманинова.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
3 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО
Амит ПЕЛЕД Стефан ПЕТРОВ
(виолончель, Израиль – США) (фортепиано, Болгария – США)
В программе:
Кодаи, Блох, Касадо, Рахманинов
Израильский виолончелист Амит Пелед сегодня широко известен не только в Израиле и США - стране своего нынешнего пребывания, но и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Этого очень высокого - почти двухметрового - и очень обаятельного молодого музыканта критики разных стран мира считают одним из самых блестящих инструменталистов на современной концертной эстраде.
В знак признательности его неоспоримых достоинств, вдова Пабло Казальса – Марта Казальс-Истомина - несколько лет назад лично вручила молодому музыканту легендарный инструмент своего покойного мужа – виолончель работы Гоффриллера, сделанную им около 1733 года. В связи с этим обстоятельством Амит Пелед начал проводить свой сольный тур по 20 городам США «Памяти Пабло Казальса».
В числе недавних достижений артиста: концертный тур по США и Германии с немецким Северо-Западным филармоническим оркестром Германии; участие в концерте Кшиштофа Пендерецкого в «Миллениум-парке» в Чикаго; исполнение виолончельных концертов Элгара и Шостаковича с оркестром IRIS под управлением Майкла Стерна, Концерта Гайдна с Оперным оркестром Сан-Франциско под управлением Николя Луизотти и исполнение Концерта Шумана с Израильским камерным оркестром.
Амит Пелед – активный камерный музыкант. Вместе с пианистом Алоном Гольдштейном и скрипачом Ильёй Калером он основал уже достаточно известное Tempest Trio. Диск с записью этим Трио сочинений Дворжака, выпущенный компанией Naxos, критики назвали «лучшей записью произведений Дворжака из когда-либо сделанных». Помимо всего прочего, Амит Пелед – один из самых востребованных педагогов-виолончелистов в США, и в настоящее время преподаёт в Консерватории Пибоди при Университете Джона Хопкинса.
Музыкант также нередко даёт мастер-классы на престижных летних фестивалях в Мальборо, Ньюпорте и Сиэтле, фестивалях Земли Шлезвиг-Гольштейн и Euro Arts в Германии, на фестивале в Готланде (Швеция), форуме виолончелистов в Испании, а также на фестивале и академии в Мизре (Израиль).
Известный неожиданными интерпретациями и широчайшей универсальностью американо-болгарский пианист Стефан Петров много выступает и как солист, и как камерный музыкант во многих концертных залах Европы, Северной Америки и стран Карибского бассейна. В частности, он выступал в концертном зале «Steinway Hall» (Нью-Йорк), в рамках концертной серии «Steinway Series» в Smithsonian Museum (Вашингтон), в Болгарском Национальном дворце культуры, в Национальном театре Доминиканской Республики, Институте культуры Чикаго и на многих других площадках. Помимо сольных выступлений, Стефан с удовольствием принимает участие в совместных проектах, в частности, Стефан нередко выступает в дуэте с виолончелистом Амитом Пеледом. Выступления Стефана Петрова транслируются на телевизионных каналах CBC (Канада), WDAV (Северная Каролина), WFMT (Чикаго), WMRA (Виргиния), а также на Болгарском национальном телевидении и радио. Музыкант является одним из руководителем фортепианного отделения престижного Heifetz International Music Institute.
Восьмой Международный фестиваль камерного исполнительства
«СЕРЕБРЯНАЯ ЛИРА»
3 ноября 2017 года
Начало в 19 часов
Малый зал Санкт-Петербургской филармонии
ВЕЧЕР МУЗЫКИ ДЛЯ ВИОЛОНЧЕЛИ И ФОРТЕПИАНО
Амит ПЕЛЕД Стефан ПЕТРОВ
(виолончель, Израиль – США) (фортепиано, Болгария – США)
В программе:
Кодаи, Блох, Касадо, Рахманинов
Израильский виолончелист Амит Пелед сегодня широко известен не только в Израиле и США - стране своего нынешнего пребывания, но и в Европе, и в Азии, и на Ближнем Востоке. Этого очень высокого - почти двухметрового - и очень обаятельного молодого музыканта критики разных стран мира считают одним из самых блестящих инструменталистов на современной концертной эстраде.
В знак признательности его неоспоримых достоинств, вдова Пабло Казальса – Марта Казальс-Истомина - несколько лет назад лично вручила молодому музыканту легендарный инструмент своего покойного мужа – виолончель работы Гоффриллера, сделанную им около 1733 года. В связи с этим обстоятельством Амит Пелед начал проводить свой сольный тур по 20 городам США «Памяти Пабло Казальса».
В числе недавних достижений артиста: концертный тур по США и Германии с немецким Северо-Западным филармоническим оркестром Германии; участие в концерте Кшиштофа Пендерецкого в «Миллениум-парке» в Чикаго; исполнение виолончельных концертов Элгара и Шостаковича с оркестром IRIS под управлением Майкла Стерна, Концерта Гайдна с Оперным оркестром Сан-Франциско под управлением Николя Луизотти и исполнение Концерта Шумана с Израильским камерным оркестром.
Амит Пелед – активный камерный музыкант. Вместе с пианистом Алоном Гольдштейном и скрипачом Ильёй Калером он основал уже достаточно известное Tempest Trio. Диск с записью этим Трио сочинений Дворжака, выпущенный компанией Naxos, критики назвали «лучшей записью произведений Дворжака из когда-либо сделанных». Помимо всего прочего, Амит Пелед – один из самых востребованных педагогов-виолончелистов в США, и в настоящее время преподаёт в Консерватории Пибоди при Университете Джона Хопкинса.
Музыкант также нередко даёт мастер-классы на престижных летних фестивалях в Мальборо, Ньюпорте и Сиэтле, фестивалях Земли Шлезвиг-Гольштейн и Euro Arts в Германии, на фестивале в Готланде (Швеция), форуме виолончелистов в Испании, а также на фестивале и академии в Мизре (Израиль).
Известный неожиданными интерпретациями и широчайшей универсальностью американо-болгарский пианист Стефан Петров много выступает и как солист, и как камерный музыкант во многих концертных залах Европы, Северной Америки и стран Карибского бассейна. В частности, он выступал в концертном зале «Steinway Hall» (Нью-Йорк), в рамках концертной серии «Steinway Series» в Smithsonian Museum (Вашингтон), в Болгарском Национальном дворце культуры, в Национальном театре Доминиканской Республики, Институте культуры Чикаго и на многих других площадках. Помимо сольных выступлений, Стефан с удовольствием принимает участие в совместных проектах, в частности, Стефан нередко выступает в дуэте с виолончелистом Амитом Пеледом. Выступления Стефана Петрова транслируются на телевизионных каналах CBC (Канада), WDAV (Северная Каролина), WFMT (Чикаго), WMRA (Виргиния), а также на Болгарском национальном телевидении и радио. Музыкант является одним из руководителем фортепианного отделения престижного Heifetz International Music Institute.
Источник: Серебряная лира