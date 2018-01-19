Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на февраль
19.01.2018, 08:42
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Анонсирована программа Органных уикендов в Старой Коломне на февраль месяц. Концерты пройдут в Римско-католическом храме Святого Станислава (улица Союза Печатников 22, г. Санкт-Петербург). Начало концертов по субботам в 19 часов, по воскресеньям в 16 часов.
3 февраля 2018, суббота, 19 часов
Вечер музыки для органа и арфы
Февральская рапсодия
Бах, Франк, Ален
Беспредельные возможности Короля инструментов в сочетании с хрустальным звучанием арфы в изысканном интерьере храма. Неожиданные транскрипции – принципиально новый взгляд на знакомые мелодии. Органные сольные хиты. Бах и Франк, Ален в новой программе петербургских музыкантов Марии Лебедевой и Антонины Шишкановой «Февральская рапсодия».
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева, орган
Антонина Шишканова, арфа
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 февраля 2018, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Германия на БИС
Бах и Букстехуде
Бах и Букстехуде. Две вершины органного Олимпа.Сочинения двух гениев представит программе «Германия на бис» известная петербургская органистка Лилия Кузнецова. Публика сможет проследить музыкальные связи между двумя великими органистами и композиторами через основные жанры, принятые в германской органной традиции. Это хоральная прелюдия, прелюдия и фуга, пассакалья, которые широко представлены в программе концерта.
Исполнитель:
Лилия Кузнецова, орган, Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 февраля 2018, суббота, 19 часов
Органный концерт
Планета БАХ
Органное творчество проходит через всю жизнь германского гения – Иоганна Себастьяна Баха. В его огромном наследии для Короля инструментов существуютдва полюса. Один – это развёрнутые музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; другой — одночастные хоральные прелюдии. Бах – планета, вокруг которой вращаются многочисленные творческие устремления музыкантов-исполнителей и композиторов В сольном концерте петербургской органистки Натальи Михайловой будут представлены различные жанры великого лейципгского кантора, включая популярную транскрипцию ля-минорного концерта Вивальди для струнных, мастерски сделанную им для органа. Добро пожаловать на Планету БАХ.
Лауреат Международных конкурсов
Наталья Михайлова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 февраля 2018, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Диалог поколений
Регина Каменщиковаи её ученики
Бах, Букстехуде, Лист
Замечательная традиция бытует в мире музыки – признанные мастера дают концерт в окружении своих многочисленных и талантливых учеников. Известная петербургская органистка Регина Каменщикова и её воспитанники представят яркую программу, в которой прозвучат сочинения самых разных стран и эпох. И, конечно же, концерт не обойдётся без музыки самого «органного» композитора – Иоганна Себастьяна Баха.
Исполнители:
Регина Каменщикова и её ученики
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
17 февраля 2018, суббота, 19 часов
Органный концерт
В мире хорала
Букстехуде, Бах, Франк,Брамс, Мендельсон
Польский гость органных уикендов Ян Бокщанин предлагает проследить эволюцию жанра хорала в сочинениях Баха, Букстехуде, Брамса, Франка и др. Непревзойдённый мастер обработок протестантского хорала – Бах. Заново открывший миру творчество своего великого предшественника Мендельсон, неизменно опирался на творческие принципы Баха. В них можно найти прелюдии и фуги, хоральную партиту, фугу на хорал, различного рода фантазийные и импровизационные формы. Переосмысление жанра органного хорала в творчестве Брамса – один из интереснейших моментов в мире искусства, претерпевшего в предшествующую композитору эпоху просвещения кардинальные изменения. В опусах Франка органично сочетаются барочная и романтическая традиции. Ощутите красоту и неограниченные возможности жанра хорала в разные эпохи в творческом проекте Яна Бокщанина «В мире хорала».
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Ян Бокщанин
Польша
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 февраля 2018, воскресенье, 16 часов
Цикл «Все симфонии Вьерна»
Концерт четвертый
Вьерн и русская музыка.
Вьерн , Прокофьев, Бородин, Чайковский
18 февраляв храме Святого Станислава состоится четвёртый концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна». Молодая, но уже хорошо известная петербургская органистка Екатерина Маришкина исполнит его Четвёртую симфонию. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его опусы по праву входят в сокровищницу «симфонической» органной музыки. Его творчество предстанет в неожиданной оправе из опусов русских композиторов – Прокофьева, Бородина Чайковского и других. Любопытный факт: одним из первых учеников органного класса Санкт-Петербургской консерватории был... Пётр Ильич Чайковский.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Екатерина Маришкина, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 февраля 2018, суббота, 19 часов
Органный концерт
Галопом по Европам
Фробергер, Фрескобальди, Бах Моцарт, Регер
Стремительный органный марафон по Европе предлагает совершить молодая петербургская органистка Елизавета Рулёва. Германия. Австрия. Италия. Франция. Раннее барокко в опусах Фрескобальди и Фробергера. Вершина стиля в творчестве Баха. Венская классика, представленная в органном творчестве Моцарта. Творчество Регера, композитора, перекинувшего символический мост между эпохами, – от позднего романтизма к неоклассике. «Галопом по Европам» – оригинальная и яркая концертная программа, которая позволит окунуться в богатство жанров, стилей, стран и эпох в течение одного вечера.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Елизавета Рулева
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 февраля 2017, воскресенье, 16 часов
Орган по-русски
Органный концерт
Одоевский, Бородин, Прокофьев. Скрябин
В необычном ракурсе предстанет Король инструментов в программе талантливого молодого органиста Егора Колесова. Знаете ли вы, что русские композиторы писали для органа? Князь Владимир Одоевский оставил богатейшее композиторское наследие в мировом органном репертуаре. В конце 1840 годов по заказу Одоевского петербургский органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган Себастианон, названный в честь Баха, на котором играл и импровизировал сам Одоевский, а также его гости, в том числе Михаил Глинка! Для органа писали Александр Глазунов и Сергей Танеев. Наряду с оригинальными сочинениями, прозвучат и потрясающие транскрипции, среди которых сочинения Прокофьева, Рахманинова и Скрябина, сделанные, в том числе, самим Егором Колесовым Новые открытия и музыкальные откровения в концерте «Орган по-русски».
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов, орган, Санкт-Петербург
Егор Колесов
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
3 февраля 2018, суббота, 19 часов
Вечер музыки для органа и арфы
Февральская рапсодия
Бах, Франк, Ален
Беспредельные возможности Короля инструментов в сочетании с хрустальным звучанием арфы в изысканном интерьере храма. Неожиданные транскрипции – принципиально новый взгляд на знакомые мелодии. Органные сольные хиты. Бах и Франк, Ален в новой программе петербургских музыкантов Марии Лебедевой и Антонины Шишкановой «Февральская рапсодия».
Лауреаты международных конкурсов
Мария Лебедева, орган
Антонина Шишканова, арфа
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
4 февраля 2018, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Германия на БИС
Бах и Букстехуде
Бах и Букстехуде. Две вершины органного Олимпа.Сочинения двух гениев представит программе «Германия на бис» известная петербургская органистка Лилия Кузнецова. Публика сможет проследить музыкальные связи между двумя великими органистами и композиторами через основные жанры, принятые в германской органной традиции. Это хоральная прелюдия, прелюдия и фуга, пассакалья, которые широко представлены в программе концерта.
Исполнитель:
Лилия Кузнецова, орган, Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
10 февраля 2018, суббота, 19 часов
Органный концерт
Планета БАХ
Органное творчество проходит через всю жизнь германского гения – Иоганна Себастьяна Баха. В его огромном наследии для Короля инструментов существуютдва полюса. Один – это развёрнутые музыкальные циклы, состоящие из прелюдий, фантазий, токкат с фугами; другой — одночастные хоральные прелюдии. Бах – планета, вокруг которой вращаются многочисленные творческие устремления музыкантов-исполнителей и композиторов В сольном концерте петербургской органистки Натальи Михайловой будут представлены различные жанры великого лейципгского кантора, включая популярную транскрипцию ля-минорного концерта Вивальди для струнных, мастерски сделанную им для органа. Добро пожаловать на Планету БАХ.
Лауреат Международных конкурсов
Наталья Михайлова, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
11 февраля 2018, воскресенье, 16 часов
Органный концерт
Диалог поколений
Регина Каменщиковаи её ученики
Бах, Букстехуде, Лист
Замечательная традиция бытует в мире музыки – признанные мастера дают концерт в окружении своих многочисленных и талантливых учеников. Известная петербургская органистка Регина Каменщикова и её воспитанники представят яркую программу, в которой прозвучат сочинения самых разных стран и эпох. И, конечно же, концерт не обойдётся без музыки самого «органного» композитора – Иоганна Себастьяна Баха.
Исполнители:
Регина Каменщикова и её ученики
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
17 февраля 2018, суббота, 19 часов
Органный концерт
В мире хорала
Букстехуде, Бах, Франк,Брамс, Мендельсон
Польский гость органных уикендов Ян Бокщанин предлагает проследить эволюцию жанра хорала в сочинениях Баха, Букстехуде, Брамса, Франка и др. Непревзойдённый мастер обработок протестантского хорала – Бах. Заново открывший миру творчество своего великого предшественника Мендельсон, неизменно опирался на творческие принципы Баха. В них можно найти прелюдии и фуги, хоральную партиту, фугу на хорал, различного рода фантазийные и импровизационные формы. Переосмысление жанра органного хорала в творчестве Брамса – один из интереснейших моментов в мире искусства, претерпевшего в предшествующую композитору эпоху просвещения кардинальные изменения. В опусах Франка органично сочетаются барочная и романтическая традиции. Ощутите красоту и неограниченные возможности жанра хорала в разные эпохи в творческом проекте Яна Бокщанина «В мире хорала».
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Ян Бокщанин
Польша
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
18 февраля 2018, воскресенье, 16 часов
Цикл «Все симфонии Вьерна»
Концерт четвертый
Вьерн и русская музыка.
Вьерн , Прокофьев, Бородин, Чайковский
18 февраляв храме Святого Станислава состоится четвёртый концерт цикла «Все симфонии Луи Вьерна». Молодая, но уже хорошо известная петербургская органистка Екатерина Маришкина исполнит его Четвёртую симфонию. Бессменный органист Собора Парижской Богоматери (1900 -1937 ), великий виртуоз и импровизатор, Вьерн был хорошо известен в Европе, США и Канаде. Его опусы по праву входят в сокровищницу «симфонической» органной музыки. Его творчество предстанет в неожиданной оправе из опусов русских композиторов – Прокофьева, Бородина Чайковского и других. Любопытный факт: одним из первых учеников органного класса Санкт-Петербургской консерватории был... Пётр Ильич Чайковский.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Екатерина Маришкина, орган
Санкт-Петербург
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
24 февраля 2018, суббота, 19 часов
Органный концерт
Галопом по Европам
Фробергер, Фрескобальди, Бах Моцарт, Регер
Стремительный органный марафон по Европе предлагает совершить молодая петербургская органистка Елизавета Рулёва. Германия. Австрия. Италия. Франция. Раннее барокко в опусах Фрескобальди и Фробергера. Вершина стиля в творчестве Баха. Венская классика, представленная в органном творчестве Моцарта. Творчество Регера, композитора, перекинувшего символический мост между эпохами, – от позднего романтизма к неоклассике. «Галопом по Европам» – оригинальная и яркая концертная программа, которая позволит окунуться в богатство жанров, стилей, стран и эпох в течение одного вечера.
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов
Елизавета Рулева
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
25 февраля 2017, воскресенье, 16 часов
Орган по-русски
Органный концерт
Одоевский, Бородин, Прокофьев. Скрябин
В необычном ракурсе предстанет Король инструментов в программе талантливого молодого органиста Егора Колесова. Знаете ли вы, что русские композиторы писали для органа? Князь Владимир Одоевский оставил богатейшее композиторское наследие в мировом органном репертуаре. В конце 1840 годов по заказу Одоевского петербургский органостроитель Мельцель изготовил кабинетный орган Себастианон, названный в честь Баха, на котором играл и импровизировал сам Одоевский, а также его гости, в том числе Михаил Глинка! Для органа писали Александр Глазунов и Сергей Танеев. Наряду с оригинальными сочинениями, прозвучат и потрясающие транскрипции, среди которых сочинения Прокофьева, Рахманинова и Скрябина, сделанные, в том числе, самим Егором Колесовым Новые открытия и музыкальные откровения в концерте «Орган по-русски».
Исполнитель:
Лауреат международных конкурсов Егор Колесов, орган, Санкт-Петербург
Егор Колесов
Продолжительность концерта – 1 час 20 минут без антракта; рекомендовано для всех категорий зрителей старше шести лет (6+)
Источник: Ореанда