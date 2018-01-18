Архитекторы из России победили в конкурсе Europan
18.01.2018, 20:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Один из самых престижных архитектурных конкурсов международного масштаба Europan в этом году стал местом триумфа российских специалистов. Состязания проводятся между молодыми архитекторами. Всеобщее одобрение вызвала идея отечественных архитекторов по преобразованию пространства в Амстердаме в своеобразную «медиаслободу». Отметим, что на указанном участке расположен колледж мультимедийных технологий.
Как рассказывают авторы проекта-победителя Europan А.Зиновьев, К.Бударин и И.Шмелёва, конкурс раз в два года выделяет участникам реальные площадки в разных городах Европы. Властям этих городов, в свою очередь, тоже приходится выиграть в конкурсе для того, чтобы включить свои участки в архитектурную разработку. В выигрыше остаются все: молодые участники конкурса имеют возможность реализовать свои творческие замыслы в реальном измерении, а муниципалитеты получают готовые проекты с интересными решениями.
Четырнадцатая сессия конкурса Europan завершилась в конце минувшего года. Всего участникам выделили 44 участка. Победителями стали российские архитекторы. Им предстояло заняться преобразованием территории, расположенной в северо-западном районе Амстердама. Неподалёку проходит автомагистраль под названием Трансформаторвег.
Проект Media Sloboda, по мнению жюри, смог справиться с поставленной перед молодыми архитекторами задачей. Члены конкурсного комитета ожидали от проектов нового взгляда на продуктивность. На примере амстердамского медиаколледжа необходимо было показать, как существующее здание можно превратить в многофункциональное пространство. Кроме того, на прилегающем к колледжу участке необходимо было спроектировать жилое строение.
Российские архитекторы предложили медиахаб – необычную коллекцию пространств, дающих разнообразные возможности для получения образования, работы. Суть проекта - в переходе функций от масштаба зданий к уровню конкретных помещений.
Как рассказывают авторы проекта-победителя Europan А.Зиновьев, К.Бударин и И.Шмелёва, конкурс раз в два года выделяет участникам реальные площадки в разных городах Европы. Властям этих городов, в свою очередь, тоже приходится выиграть в конкурсе для того, чтобы включить свои участки в архитектурную разработку. В выигрыше остаются все: молодые участники конкурса имеют возможность реализовать свои творческие замыслы в реальном измерении, а муниципалитеты получают готовые проекты с интересными решениями.
Четырнадцатая сессия конкурса Europan завершилась в конце минувшего года. Всего участникам выделили 44 участка. Победителями стали российские архитекторы. Им предстояло заняться преобразованием территории, расположенной в северо-западном районе Амстердама. Неподалёку проходит автомагистраль под названием Трансформаторвег.
Проект Media Sloboda, по мнению жюри, смог справиться с поставленной перед молодыми архитекторами задачей. Члены конкурсного комитета ожидали от проектов нового взгляда на продуктивность. На примере амстердамского медиаколледжа необходимо было показать, как существующее здание можно превратить в многофункциональное пространство. Кроме того, на прилегающем к колледжу участке необходимо было спроектировать жилое строение.
Российские архитекторы предложили медиахаб – необычную коллекцию пространств, дающих разнообразные возможности для получения образования, работы. Суть проекта - в переходе функций от масштаба зданий к уровню конкретных помещений.
Источник: ГК Олимпстрой