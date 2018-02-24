ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Государственном Кремлёвском дворце 13 марта покажут уникальный спектакль — зрители увидят балет "Ромео и Джульетта" Сергея Прокофьева по знаменитой пьесе Уильяма Шекспира.

Постановка Наталии Касаткиной и Владимира Василева, представленная в жанре хореографической фантазии, признана одной из самых удачных интерпретаций великого балета. "В нашем спектакле Ромео и Джульетта изначально вовсе не исключительные личности. Исключительными их делают чувства, сила духа, накал страстей. Трагедия Шекспира представляется нам очень современной. Все её персонажи достойны любви, но непреодолимая власть закосневших традиций приводит к трагедии", — говорит Касаткина.

Партию Джульетты исполнит народная артистка России Екатерина Березина — ведущая солистка Государственного академического театра классического балета. Считается, что это одна из лучших работ примы.

Авторскую партитуру Сергея Прокофьева для этой версии балета восстановил выдающийся дирижер Геннадий Рождественский.

Начало спектакля в 19:00.