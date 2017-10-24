ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сеть кинотеатров «Москино» Департамента культуры Москвы бесплатно покажет мультфильмы для детей. Киносеансы пройдут с 28 октября по 6 ноября в рамках XI Большого фестиваля мультфильмов. Зрители увидят 30 анимационных картин российских режиссеров, снятых в 2007–2016 годах. Чтобы попасть на бесплатные киносеансы, необходимо зарегистрироваться на сайте «Москино» и забронировать место в зале.



«Мы покажем три программы, каждая включает в себя девять — одиннадцать небольших мультфильмов о дружбе, приключениях и победе добра над злом. Продолжительность каждой программы около часа», — сообщили в пресс-службе сети «Москино».



В программу «Семь кошек» (0+) вошли мультфильмы про животных. Картина «Мама-цапля» (2015 год, режиссер Марина Карпова) расскажет о болотной цапле, которая заботится о потерянных детенышах других животных. Забавные моменты из жизни котов и кошек представят анимационные фильмы «Семь кошек» (2015 год, режиссер Руслан Синкевич) и «Как живут котики» (2015 год, режиссер Вера Мякишева). Истории о настоящей дружбе расскажут мультфильмы «Большой друг» (2015 год, режиссеры Михаил Алдашин и Мария Матусевич) и «Тучка и кит» (2016 год, режиссер Алена Томилова). Из новогодней сказки «Снежные зайчики» (2014 год, режиссеры Елизавета и Полина Манохины) маленькие зрители узнают, что доброта может смягчить даже самое холодное сердце, а из смешной фантасмагории про увлечение смартфонами «Бабушка с крокодилом» (2016 год, режиссер Миша Сафронов) — как важно не заменять живое общение виртуальным.



Мультфильмы из программы «Очень вежливая история» (6+) объединяет тема дружбы и победы добра над злом. Юные зрители смогут увидеть ироничную сказку про исправившегося волшебника «Злой колдун» (2016 год, режиссер Александра Лукина), а мультфильмы «Даша и людоед» (2015 год, режиссер Наталия Суринович), «Морошка» (2015 год, режиссер Полина Минченок) и «Маленькая Василиса» (2017 год, режиссер Дарина Шмидт) расскажут о приключениях маленьких девочек, которые не унывают в самых сложных ситуациях. Давший название программе анимационный фильм «Очень вежливая история» на стихи детского поэта Вадима Левина повествует о нравах невозмутимых британцев.



Анимационные картины из цикла «Письма куклы» (6+) расскажут о человеческих качествах и о том, как они помогают в жизни. Мультфильм «Храбрец» (2015, режиссер Андрей Кузнецов), снятый по сказке одного из коренных народов Дальнего Востока — удэге, поведает о том, как непросто стать смелым. Анимационная картина «Джек-простак» (2015 год, режиссер Александр Черногоров) расскажет английскую притчу про перехитрившего всех недотепу. Из истории «Письма куклы» (2016 год, режиссер Наталья Грофпель) зрители узнают, как изобретательность почтальона помогла успокоить девочку, которая потеряла любимую куклу.



XI Большой фестиваль мультфильмов пройдет в Москве с 27 октября по 6 ноября. Любителям анимационного кино покажут 400 мультфильмов со всего мира. Одной из основных площадок станет сеть «Москино». Помимо мультфильмов бесплатной программы, в кинотеатрах сети покажут редкие мультфильмы и премьеры анимационных картин из разных стран, которые вошли в основную программу кинотеатров.