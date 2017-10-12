Благотворительный киноконцерт Disney "Фантазия" пройдёт в МГК 15 октября
12.10.2017, 17:15
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского в рамках программы содействия реализации посланий и поручений Президента России В.В. Путина в области культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты продолжает проект «Открытые репетиции».
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
15 октября (воскресенье), начало в 11.30
Благотворительный киноконцерт «Disney» «Фантазия»
Специальный гость — дирижёр Эрнст Ван Тил
Уникальный проект, совмещающий просветительство и благотворительность, направлен на обеспечение доступа к лучшим образцам мирового искусства социально незащищённых граждан Российской Федерации, всех тех, кто мечтает, но не имеет возможности приобрести билеты на значимые культурные события.
В рамках этого проекта Московская консерватория совместно с продюсерской компанией «Запомни» и «Уолт Дисней Компани СНГ», 15 октября (воскресенье) в 11.30 проводит благотворительный киноконцерт «Disney» «Фантазия» для семей военнослужащих Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга, детей-инвалидов и сирот, занимающихся музыкой, киноискусством, театром. Также приглашена сборная России по художественной гимнастике, триумфально выступившая на последнем чемпионате мира, тренера и молодые, талантливые спортсменки. Всего 1500 человек.
На большом экране зрители увидят отрывки из классического фильма 1940 года и фрагменты более поздней версии 2000 года со сменяющимися музыкальными отрывками. В ходе киноконцерта прозвучат знаменитые произведения Чайковского, Стравинского, Бетховена, Дебюсси и других композиторов. Эти классические шедевры исполнит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Специальный гость — дирижёр Эрнст Ван Тил.
Киноконцерт «Фантазия» идеально подходит для погружения детей в глубокий и волшебный мир классической музыки. Фильм «Фантазия» 1940 года — жемчужина анимации «Disney». Фильм удостоен двух премий «Оскар» (1942), получил премию Национального совета кинокритиков США (1940), включён в Национальный реестр фильмов в 1990 году.
С художественной точки зрения «Фантазия» представляет собой величайшее произведение в истории анимации. Для музыкального сопровождения были выбраны 8 разноплановых классических произведений, после чего сценаристы и художники «Disney» занялись созданием соответствующей анимации. Они хотели создать музыку, которую можно увидеть, и изображение, которое можно услышать.
Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского
15 октября (воскресенье), начало в 11.30
Благотворительный киноконцерт «Disney» «Фантазия»
Специальный гость — дирижёр Эрнст Ван Тил
Уникальный проект, совмещающий просветительство и благотворительность, направлен на обеспечение доступа к лучшим образцам мирового искусства социально незащищённых граждан Российской Федерации, всех тех, кто мечтает, но не имеет возможности приобрести билеты на значимые культурные события.
В рамках этого проекта Московская консерватория совместно с продюсерской компанией «Запомни» и «Уолт Дисней Компани СНГ», 15 октября (воскресенье) в 11.30 проводит благотворительный киноконцерт «Disney» «Фантазия» для семей военнослужащих Минобороны, МВД, ФСБ, Росгвардии, погибших при исполнении служебного долга, детей-инвалидов и сирот, занимающихся музыкой, киноискусством, театром. Также приглашена сборная России по художественной гимнастике, триумфально выступившая на последнем чемпионате мира, тренера и молодые, талантливые спортсменки. Всего 1500 человек.
На большом экране зрители увидят отрывки из классического фильма 1940 года и фрагменты более поздней версии 2000 года со сменяющимися музыкальными отрывками. В ходе киноконцерта прозвучат знаменитые произведения Чайковского, Стравинского, Бетховена, Дебюсси и других композиторов. Эти классические шедевры исполнит Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана. Специальный гость — дирижёр Эрнст Ван Тил.
Киноконцерт «Фантазия» идеально подходит для погружения детей в глубокий и волшебный мир классической музыки. Фильм «Фантазия» 1940 года — жемчужина анимации «Disney». Фильм удостоен двух премий «Оскар» (1942), получил премию Национального совета кинокритиков США (1940), включён в Национальный реестр фильмов в 1990 году.
С художественной точки зрения «Фантазия» представляет собой величайшее произведение в истории анимации. Для музыкального сопровождения были выбраны 8 разноплановых классических произведений, после чего сценаристы и художники «Disney» занялись созданием соответствующей анимации. Они хотели создать музыку, которую можно увидеть, и изображение, которое можно услышать.