Более 43 тысяч человек увидели макет центра Москвы на ВДНХ
19.01.2018, 16:10
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Главную достопримечательность центра градостроительного развития Москвы на ВДНХ - уникальный макет центра столицы - с момента его открытия в октябре прошлого года посмотрели 43 757 человек, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.
"Наибольшей популярностью он пользуется у московских школьников, которые постоянно приходят сюда на экскурсии", - отметил глава ведомства. По его словам, макет высоко оценили и студенты Московского государственного строительного университета.
В конце декабря в павильоне запустили светотехническое шоу "Времена года". На больших экранах посетители могут увидеть, как в городе меняются сезоны, и послушать стихи о Москве с музыкальным сопровождением.
"Увидеть это шоу можно в 13:00, 15:00 и 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Также в павильоне можно посмотреть ещё один ролик - "Мегаполис Москва": за три минуты гости проживают один день из жизни города. Он начинается в 12:00, 14:00,16:00 и 18:00 соответственно", - пояснил Сергей Лёвкин.
Руководитель Департамента добавил, что скоро подготовят ещё несколько тематических светотехнических представлений, таких как "Великие архитекторы Москвы", "История Москвы на макете", "День Победы в Москве".
Сейчас площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нём разместилось 19 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается Комсомольской площадью, на востоке - территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе - Московским дворцом молодёжи, а на западе - Белорусским вокзалом.
Масштаб модели - 1:400. Её главная особенность - исключительная детализация: куранты на Спасской башне бьют в нужное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснастили управляемой интерактивной системой подсветки.
Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Его площадь составит 925 квадратных метров.
"Наибольшей популярностью он пользуется у московских школьников, которые постоянно приходят сюда на экскурсии", - отметил глава ведомства. По его словам, макет высоко оценили и студенты Московского государственного строительного университета.
В конце декабря в павильоне запустили светотехническое шоу "Времена года". На больших экранах посетители могут увидеть, как в городе меняются сезоны, и послушать стихи о Москве с музыкальным сопровождением.
"Увидеть это шоу можно в 13:00, 15:00 и 17:00 ежедневно, кроме понедельника. Также в павильоне можно посмотреть ещё один ролик - "Мегаполис Москва": за три минуты гости проживают один день из жизни города. Он начинается в 12:00, 14:00,16:00 и 18:00 соответственно", - пояснил Сергей Лёвкин.
Руководитель Департамента добавил, что скоро подготовят ещё несколько тематических светотехнических представлений, таких как "Великие архитекторы Москвы", "История Москвы на макете", "День Победы в Москве".
Сейчас площадь макета составляет 370 квадратных метров. На нём разместилось 19 843 здания центральной части города. На северо-востоке экспозиция заканчивается Комсомольской площадью, на востоке - территорией завода "Серп и Молот", на юго-западе - Московским дворцом молодёжи, а на западе - Белорусским вокзалом.
Масштаб модели - 1:400. Её главная особенность - исключительная детализация: куранты на Спасской башне бьют в нужное время, а на зданиях воссозданы барельефы и панно. Строения оснастили управляемой интерактивной системой подсветки.
Завершить все работы по макету планируется до 2020 года. Его площадь составит 925 квадратных метров.