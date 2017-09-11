Более 50 тысяч человек посетили "Улицу Дальнего Востока" за выходные
11.09.2017, 13:44
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Более 50 тысяч гостей и жителей Приморья посетили фестиваль «Улица Дальнего Востока» на острове Русский во Владивостоке в минувшие выходные.
Для всех желающих на набережной ДВФУ на острове Русский работали павильоны всех девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, а также рыбный рынок и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам.
Приморье в этом году было представлено в виде гигантского лотоса и гор Сихотэ-Алинь, его посетители могли больше узнать об истории заселения региона, создании Тихоокеанского флота, а также о разнообразии морских и природных биоресурсов края.
По словам генерального директора Приморского краевого цента народной культуры Романа Нечаева, фестиваль в этом году вызвал большой ажиотаж у жителей и гостей края.
«В павильоне Приморского края гости университетской набережной с интересом рассматривали макет Владивостокской крепости, аквариум с обитателями Приморского океанариума, экспонаты краевого музея имени Владимира Арсеньева. Огромной популярностью пользовалась импровизированная съёмочная площадка, которую мы создали вместе с Кинокомиссией Приморского края», – отметил он.
На рыбном рынке посетители пробовали и приобретали кулинарные изыски со всех регионов: морепродукты, напитки из дикоросов, варенье, мед, а также приморскую иваси.
Впервые на «Улице Дальнего Востока» в этом году работала площадка для сдачи норм ГТО, где любой желающий мог проверить свои спортивные возможности.
Для всех желающих на набережной ДВФУ на острове Русский работали павильоны всех девяти субъектов Дальнего Востока, Республики Корея, а также рыбный рынок и концертная площадка. Гости могли совершить виртуальные прогулки по заповедным уголкам регионов, попробовать продукцию из дикоросов, поучаствовать в мастер-классах по декоративному прикладному искусству и спортивным танцам.
Приморье в этом году было представлено в виде гигантского лотоса и гор Сихотэ-Алинь, его посетители могли больше узнать об истории заселения региона, создании Тихоокеанского флота, а также о разнообразии морских и природных биоресурсов края.
По словам генерального директора Приморского краевого цента народной культуры Романа Нечаева, фестиваль в этом году вызвал большой ажиотаж у жителей и гостей края.
«В павильоне Приморского края гости университетской набережной с интересом рассматривали макет Владивостокской крепости, аквариум с обитателями Приморского океанариума, экспонаты краевого музея имени Владимира Арсеньева. Огромной популярностью пользовалась импровизированная съёмочная площадка, которую мы создали вместе с Кинокомиссией Приморского края», – отметил он.
На рыбном рынке посетители пробовали и приобретали кулинарные изыски со всех регионов: морепродукты, напитки из дикоросов, варенье, мед, а также приморскую иваси.
Впервые на «Улице Дальнего Востока» в этом году работала площадка для сдачи норм ГТО, где любой желающий мог проверить свои спортивные возможности.
Источник: Правительство Приморского края