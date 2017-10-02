ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском международном доме музыки 4 октября выступит Дживан Гаспарян — знаменитый мастер игры на дудуке. Концерт состоится накануне его 89-летия.

Дживан Гаспарян регулярно представлял Армянскую ССР на всех престижных международных смотрах. Он выступал на молодёжных фестивалях и конкурсах ЮНЕСКО. На дудуке он играет с шести лет. Подростком выступал перед Иосифом Сталиным. В конце 1980-х он записал пластинку, посвящённую жертвам землетрясения в Спитаке. Кроме того, его наградили «Золотым глобусом» за музыку к голливудскому блокбастеру «Гладиатор».