Дживан Гаспарян даст концерт в Москве
02.10.2017, 10:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Московском международном доме музыки 4 октября выступит Дживан Гаспарян — знаменитый мастер игры на дудуке. Концерт состоится накануне его 89-летия.
Дживан Гаспарян регулярно представлял Армянскую ССР на всех престижных международных смотрах. Он выступал на молодёжных фестивалях и конкурсах ЮНЕСКО. На дудуке он играет с шести лет. Подростком выступал перед Иосифом Сталиным. В конце 1980-х он записал пластинку, посвящённую жертвам землетрясения в Спитаке. Кроме того, его наградили «Золотым глобусом» за музыку к голливудскому блокбастеру «Гладиатор».
Источник: Официальный сайт мэра Москвы