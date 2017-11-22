ОРЕАНДА-НОВОСТИ Председатель Правительства России Дмитрий Медведев выразил соболезнования коллегам, родным и близким народного артиста России, оперного певца Дмитрия Хворостовского в связи с его кончиной.



В телеграмме, в частности, говорится:



«Сегодня не стало Дмитрия Хворостовского – яркого, талантливого, совершенно уникального оперного певца. Это трагическая потеря для отечественной и мировой культуры, для родных и близких, для миллионов людей. Ведь его редкий дар принадлежал каждому человеку на планете, всем, кому посчастливилось услышать его неповторимый голос.



Музыка была его жизнью. И даже будучи смертельно больным, он всегда находил в себе силы и мужество выходить на сцену, чтобы петь. Последний концерт Дмитрий Хворостовский дал 2 июня в своём родном Красноярске.



Его голос преодолевал границы и расстояния, вызывая эмоции слушателей по всему миру. Дмитрия Хворостовского ждали на лучших театральных площадках. Но где бы он ни выступал, он всегда оставался великим русским певцом. Таким он и будет жить в нашей памяти, в сердцах миллионов поклонников».