ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Реставрация исторических павильонов и других зданий, а также замена инженерных коммуникаций были ключевыми направлениями в работе по реконструкции ВДНХ. Столь масштабных восстановительных работ на территории главной выставки страны не проводилось с 1954 года.

По словам Натальи Сергуниной, заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений, 2017 год был очень ответственным и продуктивным для ВДНХ. «Город вместе с инвесторами сейчас реализует действительно амбициозный, беспрецедентный проект по восстановлению объекта, значимого для всей страны. Мы бережно, очень внимательно, под патронатом авторитетных специалистов возрождаем историческое наследие и развиваем ранее угасавшие территории ВДНХ, чтобы они вновь стали привлекательными для гостей», — отметила вице-мэр.

Программа благоустройства на 2017–2018 годы охватывает территорию площадью более 200 гектаров, что сопоставимо с размером другой знаковой части Москвы - района Арбат. Общая площадь ремонтно-реставрационных работ превышает 210 тысяч квадратных метров.

«Недавно приезжавшие в Москву эксперты ЮНЕСКО высоко оценили качество работ по восстановлению ВДНХ и выразили уверенность, что после реставрации выставка станет настоящей точкой притяжения для иностранных туристов», — добавила Наталья Сергунина.

Новый этап восстановления ВДНХ стартовал весной 2017 года. За это время строители обновили 130 километров изношенных коммуникаций, полностью выполнив запланированный объем работ по замене инженерной инфраструктуры.