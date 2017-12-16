Евгений Дога отметит юбилей большим концертом в Санкт-Петербурге

26 декабря легендарный кинокомпозитор Евгений Дога выйдет на сцену Санкт-Петербургской академической филармонии. На концерте, посвящённом 80-летию музыканта, прозвучат созданные им киномелодии, в числе которых – знаменитые произведения из кинофильмов "Мой ласковый и нежный зверь", "Мария, Мирабела", "Королева Марго", фрагменты из балета "Венансия", и другие сочинения Евгения Доги для академической сцены и концертных залов. Программа войдёт в обширную серию праздничных мероприятий, проходящих в юбилейный год композитора в Молдове и России.



2017-й год проходит для композитора под знаком 80-летия. 1 марта, в день рождения, он принял поздравления от первых лиц Молдовы и России, и юбилейные события продолжаются весь этот год. На родине музыканта утверждена и реализуется национальная программа торжеств, выступления проходят и в российских городах: 2 июня праздничный вечер состоялся в Кремлёвском дворце съездов в Москве, и сейчас Евгений Дога отметит юбилей в Петербурге.



"Концерты, посвящённые моему 80-летию, продлятся до 1 марта 2018-го года, сейчас запланированы программы в Кишинёве, Москве, а также Турции, Венгрии и Словакии, – рассказывает Евгений Дога. "Но для меня особенно важно и символично, что календарный год завершится моим выступлением в Санкт-Петербурге. Именно этот город открыл мне когда-то путь в большой мир слушателей, в большой мир музыки самых разнообразных жанров. Концерты из моих произведений в исполнении оркестра замечательного музыканта Анатолия Бадхена и оркестра радио под руководством Станислава Горковенко проходили здесь почти во всех престижных залах, здесь вышло множество материалов о моей музыке в печатных и электронных СМИ, в издательствах "Союз художников" и "Композитор" были изданы мои сочинения: всё это – значительная часть моей биографии. Быть причастным к имени Санкт-Петербурга, к его истории, и особенно к его величайшей культуре и её носителям – для меня большая гордость и большая честь".



Евгений Дога – обладатель многочисленных наград, национальных и международных премий, гордость родной Молдовы и широко известный в России один из самых значительных и любимых кинокомпозиторов нашего времени. Одной из самых известных его мелодий стал вальс, написанный для кинофильма "Мой ласковый и нежный зверь". Эта композиция обрела всенародную любовь: она дважды звучала на открытии Олимпиады (в 1980-м и 2014-м годах), ЮНЕСКО признала её одним из величайших шедевров XX века. Всего Евгением Догой создана музыка более чем к 200 кинофильмам, среди которых также такие известные, как "Табор уходит в небо", "Одиноким предоставляется общежитие", "Анна Павлова", и многие другие.



На концерте в Санкт-Петербургской филармонии композитор будет не только принимать поздравления, но и выходить на сцену в числе музыкантов: в программе заявлены его соло на фортепиано, клавесине, мелодике. Сочинения Евгения Доги прозвучат в исполнении Академического симфонического оркестра филармонии и Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга под управлением дирижёра Михаила Леонтьева, солисты: Александр Шустин (скрипка), Карина Чепурнова (сопрано), Светлана Мончак (сопрано), Владимир Самсонов (баритон).



Начало концерта - в 20.00

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